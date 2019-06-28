Canan Kaftancıoğlu'nun duruşması 18 Temmuz'a ertelendi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında açılan davaya ilişkin Cuma günü görülen duruşma, 18 Temmuz'a ertelendi.
Cumhuriyet Halk Partisi
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:23
(CHP) İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
hakkında açılan davaya ilişkin cuma günü görülen duruşma 18 Temmuz'a ertelendi.
CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında altı yıl önce yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret", "Türkiye
Cumhuriyetini alenen aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından dava açılmıştı.
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