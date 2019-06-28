Son Dakika Haberleri: Canan Kaftancıoğlu'nun duruşması 18 Temmuz'a ertelendi
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Canan Kaftancıoğlu'nun duruşması 18 Temmuz'a ertelendi

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında açılan davaya ilişkin Cuma günü görülen duruşma, 18 Temmuz'a ertelendi.

Canan Kaftancıoğlu'nun duruşması 18 Temmuz'a ertelendi, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında açılan davaya ilişkin cuma günü görülen duruşma 18 Temmuz'a ertelendi.

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında altı yıl önce yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret", "Türkiye Cumhuriyetini alenen aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından dava açılmıştı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:23 
Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, Dünya
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