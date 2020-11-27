Canan Kaftancıoğlu'nun eşine hırsızlık şoku - Son Dakika

Canan Kaftancıoğlu'nun eşine hırsızlık şoku

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eşinin motosikleti çalındı.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eşinin motosikleti çalındı. Motosiklet, polisin çalışmalarıyla kısa sürede bulunurken, şüphelileri yakalama çalışması sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eşi Ali Naki Kaftancıoğlu'na ait motosiklet, bu sabah saatlerinde Beyoğlu'ndaki evinin önünden çalındı. İşe gitmek için dışarı çıktığında yaklaşık 80 bin TL değerindeki motosikletin yerinde olmadığını gören Kaftancıoğlu, durumu polise bildirdi. Olayın ardından çalışma başlatan, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, motorun çalındığı yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. İncelemelerin ardından, iki kişi oldukları görülen hırsızların motosikleti Fatih Karagümrük'te boş bir alana bıraktıkları tespit edildi. Ekiplerce bulunan motosiklet, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Polisin, şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

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