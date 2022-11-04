Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılan CHP'li Kaftancıoğlu'nun 2 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un İstanbul Üsküdar'daki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğu dair iddialar kamuoyuna yansımış, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 14 Nisan 2020'de konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Söz konusu açıklama nedeniyle Canan Kaftancıoğlu hakkında 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Bugün devam edilen davanın duruşmasına Kaftancıoğlu katılmadı. Duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.

"İNCİTİCİ VE TAHRİK EDİCİ SÖYLEMLER"

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Altun'a yönelik "Kaçak iş yapmak, kaçak işler peşinde koşmak, dolandırıcılık, görevden dolayı nüfuzu kullanmak" şeklindeki söylemlerin düşünce açıklaması kapsamında dile getirilmesinde zorunluluk bulunmayan, incitici ve tahkir edici söylemler olduğunu değerlendirdi.

EYLEM SABİT GÖRÜLDÜ

Mütalaada, ifade özgürlüğünün mutlak ve sınırsız olmadığı, bu hak kullanılırken bireylerin hak ve özgürlüklerini ihlal edecek tutum ve davranışlardan kaçınılmasında zorunluluk bulunduğu belirtildi. Devamında ise Kaftancıoğlu'nun yapılan paylaşımları kabul ettiğine yönelik ikrarı doğrultusunda eylemin sabit görüldüğü kaydedildi.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık, Canan Kaftancıoğlu'nun, Fahrettin Altun'a yönelik 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret etmek' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Altun'un avukatları, mütalaaya katıldıklarını belirtti ve Kaftancıoğlu'nun mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti. Kaftancıoğlu'nun avukatı ise mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, Kaftancıoğlu'nun avukatına mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı 11 Ocak 2023 tarihine erteledi. Fahrettin Altun'un avukatları, mahkemedeki beyanlarında şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.