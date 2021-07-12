Canan Kaftancıoğlu'nun Fethiye'de gözaltına alınan kardeşi serbest bırakıldı - Son Dakika

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, yargılandığı dava kapsamında hakkındaki yakalama kararı nedeniyle Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alınan kardeşi C.Ş. (41), ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Çalıştığı firmada 2010 yılında yapılan piliç satışından edinilen parayı şirkete devretmeyerek üzerine geçirdiği öne sürülen şüpheli C.Ş, olayın anlaşılması üzerine borcuna karşılık vadesiz senet verdi. Ödeme yapmaması üzerine C.Ş. hakkında Fatsa 1. Asliye Ceza Mahkemesinde "güveni kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açıldı.

Bu kapsamda savunmasını vermesi için hakkında yakalama kararı çıkarılan C.Ş, tatil için geldiği Fethiye'de otele girişinde gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından savcılıktan serbest bırakılan şüpheli, ifadesinde, karşı tarafla uzlaşmak istediğini belirtti.

C.Ş, "Daha önceki savunmalarımda da belirttiğim üzere sadece fatura kesilemeyecek durumdaki müşterilerin faturalarını, diğer şirketlerin bilgisi dahilinde faturalarına eklemiştik. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." beyanında bulundu.

Canan Kaftancıoğlu'ndan açıklama

Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

"Basında yer alan C.Ş. haberleri hakkında, ağabeyim Can Şahin ile karıştırılmaması ricasıyla" notuyla yaptığı paylaşımda Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kendisinin biyolojik olarak kardeşim olduğu doğrudur. Ancak annesinin, babasının ve ailesinin yüzünü yere düşürdüğü andan itibaren ve iyi niyetle kendisine uzanan elleri de görmezden gelmesi üzerine kendisiyle çok çok uzun yıllardır hiçbir irtibatımız yoktur. Basında geçen olayla ilgili ise ailesinin güvenini kötüye kullanmış birisi için başkalarının güvenini kötüye kullanmamıştır diyememenin üzüntüsünü yaşıyorum. Hukuk karşısında işlemiş olduğu bir suç varsa eğer mutlaka cezasını çekecektir, çekmelidir."