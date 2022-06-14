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Cumhuriyet Halk Partisi, Hizb-i İslami Partisi, Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü - Son Dakika

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