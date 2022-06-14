Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü - Son Dakika
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Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü

14.06.2022 12:13
Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü.

Alınan bilgiye göre, hakkındaki mahkumiyetlerin kesinleşmesi sonrası Kaftancıoğlu'nun hukuki durumu adli sicil kaydına işlendi. İşlemin ardından Başsavcılık, Siyasi Partiler Kanunu gereğince Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğinin sona ermesine ilişkin kararı dün CHP'ye tebliğ etti. Tebliğ üzerine Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği sona erdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını 12 Mayıs'ta onamıştı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hizb-i İslami Partisi, Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü - Son Dakika

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