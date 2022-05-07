Canan Kaftancıoğlu'nun Suriyelilerin gönderilemeyeceğine dair sözlerine CHP'den cevap: Biz taahhüdümüzün arkasındayız - Son Dakika
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Canan Kaftancıoğlu'nun Suriyelilerin gönderilemeyeceğine dair sözlerine CHP'den cevap: Biz taahhüdümüzün arkasındayız

07.05.2022 00:57

Canan Kaftancıoğlu'nun Suriyelilerin Türkiye'den gönderilmesiyle ilgili "Bu insanların tamamını göndermek gibi bir gerçeklik yok" sözlerine CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan cevap geldi. Öztrak, "Partimizin görüşlerini Genel Başkanımız, parti sözcüsü ve grup başkanvekilleri açıklar. Suriyelileri geri gönderme konusunda başından beri tavrımız nettir. Bütün Suriyelilerin en geç iki yıl içinde ülkelerine gönderilmesi taahhüdümüzün arkasındayız" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter'da şarkıcı Atilla Taş'ın başlattığı bir sohbet odasına katılarak Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili, "'İktidara geldiğimizde bütün Suriyelileri göndereceğiz' demek çok kolay. Senin içinin yağlarını da eritebilir. Ama bunun bir gerçekliği yok. 21'inci yüz yılda 10 milyon yabancının geldiği bir ülkede ne yaparsanız yapın, evrensel hukuk kuralları çerçevesinde bu insanların tamamını göndermek gibi bir gerçeklik yoktur." ifadelerini kullandı.

KAFTANCIOĞLU'NUN SÖZLERİ HATIRLATILDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İzmir'in Çeşme ilçesinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak'a Kaftancıoğlu'nun sözleri hatırlatılarak, sığınmacılar ile ilgili parti politikasında bir uzlaşmazlık olup olmadığı soruldu.

"SURİYELİLERİ GÖNDERME KONUSUNDA TAVRIMIZ NETTİR"

Öztrak, "Partimizin görüşlerini Genel Başkanımız, parti sözcüsü ve grup başkanvekilleri açıklar. Suriyelileri geri gönderme konusunda başından beri tavrımız nettir. Bütün Suriyelilerin en geç iki yıl içinde ülkelerine gönderilmesi milletimize, aziz milletimize taahhüdümüzdür. Biz taahhüdümüzün arkasındayız" yanıtını verdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, Faik Öztrak, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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