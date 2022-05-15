Canan Kaftancıoğlu, Şair Ataol Behramoğlu'nun Doğum Gününde, Şiirle Nasıl Tanıştığını Anlattı - Son Dakika
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Canan Kaftancıoğlu, Şair Ataol Behramoğlu'nun Doğum Gününde, Şiirle Nasıl Tanıştığını Anlattı

15.05.2022 22:39

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şair Ataol Behramoğlu'nun ikinci 40 yaşının kutladığı programda, küçük bir kız çocuğuyken şiirle nasıl tanıştığını anlattı. Kaftancıoğlu, “O kız çocuğu bugün, ruhunu, aklını, beynini bir heykeltıraş gibi şekillendirmiş olan şairinin yanında, ‘Beyaz, ipek gibi yağdı kar. Yağsın. Dünya daha güzel olacak, inanıyorum buna. Bir insan kalbinin güzelliğine, çocukluğuna, sonsuz cesaretine, olanaklılığına inandığım kadar’ demeye devam ediyor” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şair Ataol Behramoğlu'nun ikinci 40 yaşının kutladığı programda, küçük bir kız çocuğuyken şiirle nasıl tanıştığını anlattı. Kaftancıoğlu, "O kız çocuğu bugün, ruhunu, aklını, beynini bir heykeltıraş gibi şekillendirmiş olan şairinin yanında, 'Beyaz, ipek gibi yağdı kar. Yağsın. Dünya daha güzel olacak, inanıyorum buna. Bir insan kalbinin güzelliğine, çocukluğuna, sonsuz cesaretine, olanaklılığına inandığım kadar' demeye devam ediyor" dedi.

Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Beşiktaş'taki Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde bugün düzenlenen ve şair Ataol Behramoğlu'nun ikinci 40 yaşının kutladığı programa katıldı. Kaftancıoğlu, burada yaptığı konuşmada, küçük bir kız çocuğuyken şiirle nasıl tanıştığı şöyle anlattı:

"Sekiz, dokuz yaşında bir kız çocuğu, Anadolu'da bir evde… 'Şiir' deyince aklına, ders kitaplarında yazan, akşamdan sabaha ezberlenmesi gereken dörtlükler olduğunu zannediyor. Bir gün, bir yerde, nerede olduğunu bilmiyor, bir şey okudu. 'Beyaz, ipek gibi yağdı kar. Bir kız, kardan hafif adımlarıyla yürüyüp geçti'. O ana kadar okudukları şiir miydi ya da o okuduğu şiirse o ana kadar okudukları neydi? Kız çocuğu, şiirle tanışmıştı ve sarsılmıştı. Henüz şairi bilmiyordu, şairleri bilmiyordu. ve zaman geçtikçe o kız çocuğu, şiirlerle tanıştıkça, şairlerle buluştukça hayatı tanımaya, anlamaya çalıştı. ve o kız çocuğu, bugün, şairinin yanında, şairlerin yanında, o kız çocuğu bugün, ruhunu, aklını, beynini bir heykeltıraş gibi şekillendirmiş olan şairinin yanında, 'Beyaz, ipek gibi yağdı kar. Yağsın. Dünya daha güzel olacak, inanıyorum buna. Bir insan kalbinin güzelliğine, çocukluğuna, sonsuz cesaretine, olanaklılığına inandığım kadar' demeye devam ediyor."

Canan Kaftancıoğlu, Şair Ataol Behramoğlu'nun Doğum Gününde, Şiirle Nasıl Tanıştığını Anlattı
Canan Kaftancıoğlu, Şair Ataol Behramoğlu'nun Doğum Gününde, Şiirle Nasıl Tanıştığını Anlattı
Canan Kaftancıoğlu, Şair Ataol Behramoğlu'nun Doğum Gününde, Şiirle Nasıl Tanıştığını Anlattı
Canan Kaftancıoğlu, Şair Ataol Behramoğlu'nun Doğum Gününde, Şiirle Nasıl Tanıştığını Anlattı

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Canan Kaftancıoğlu, Şair Ataol Behramoğlu'nun Doğum Gününde, Şiirle Nasıl Tanıştığını Anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canan Kaftancıoğlu, Şair Ataol Behramoğlu'nun Doğum Gününde, Şiirle Nasıl Tanıştığını Anlattı - Son Dakika
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