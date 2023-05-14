Canan Kaftancıoğlu: "Vatandaşlarımızı, Oylarına Sahip Çıkmaları İçin Okullara Davet Ediyoruz" - Son Dakika
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Canan Kaftancıoğlu: "Vatandaşlarımızı, Oylarına Sahip Çıkmaları İçin Okullara Davet Ediyoruz"

14.05.2023 17:29

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Şimdi biz vatandaşlarımızı, oylarını verdikleri gibi aynen oylarına sahip çıkmaları için oylar açılırken kendilerini oy verdikleri okullara davet ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Haber: EDDA SÖNMEZ - ÇAĞATAN AKYOL/ Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Şimdi biz vatandaşlarımızı, oylarını verdikleri gibi aynen oylarına sahip çıkmaları için oylar açılırken kendilerini oy verdikleri okullara davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçimin bitmesine kısa bir süre kala il başkanlığında basın açıklaması yaptı. İstanbul'da bin 951 okulda, cezaevi sandıklarıyla birlikte 30 bin 850 sandık ve seyyar sandıklarda yurttaşların oylarını kullandığı bilgisini paylaşan Kaftancıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İSTANBUL'DA BİR BAHAR HAVASI VAR: Bugün İstanbul'da bir bahar havası var. Okullarda oy kullanan vatandaşlarımız da aynı şekilde bir demokrasi şöleni haline getirdikleri okullarda oylarını kullanarak iradelerini ortaya koymuş oldular. Görünen o ki İstanbul'da rekor bir katılım bekliyoruz. Tüm Türkiye'de de öyle olduğuna dönük bilgiler geliyor. İstanbul'da mevcut 11 milyon 359 bin 876 seçmenin yüzde 90'ın üzerinde oy kullanmış olduğunu tahmin ediyoruz. Sandıklar açılınca bu oranları daha net göreceğiz. Bütün oy kullanan vatandaşlarımıza, İstanbullu hemşerilerime şunu ifade etmek isterim. Hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar, özgür iradeleriyle gelip sandıkta oy kullandıkları ve hem demokratik haklarına hem de demokrasiye sahip çıktıkları için kendilerine bir kez daha teşekkür ederim.

MÜKERRER OYLA İLGİLİ GEREKLİ İŞLEMLER YAPILDI: Şu ana kadar İstanbul'da oy kullanma esnasında münferit diyebileceğimiz ufak tefek, bir iki olayı saymazsak eğer, biraz önce de ifade ettiğim gibi tamamen sorunsuz ve tam bir bahar havasında vatandaşlarımız oylarını kullandılar. Bir ilçemizde, bir okulumuzda trafodan çıkan ufacık bir yangına anında müdahale edildi, söndürüldü. Bir problem çıkmadı. Yine birkaç ilçemizde, birkaç vatandaşımızın mükerrer oy kullanmasıyla ilgili birtakım görevli arkadaşlarımız süreçleri buldular ve gerekli işlemleri yaptılar. Yine bir ilçemizde 142 belgesiyle mükerrer oy kullanılmasına dönük bir girişimde bulunuldu ama oradan da herhangi bir şey çıkmadı. Sadece bir tane, ne mutlu ki sandık kurulu başkanının, görevini yasanın kendisine tarif etmediği gibi yaptığı görülünce anında müdahale ederek bu kişi sandık kurulu başkanlığından uzaklaştırıldı. Onun dışında gayet, bu saate kadar hem sokakta vatandaşlarımız hem sandık başında görevlilerimiz görevlerini yaptılar, yapmaya devam ediyorlar.

İLERLEYEN SAATLERDE DE ANBEAN BİLGİLENDİRECEĞİZ: İstanbul'da sandıklar da kapandı. Oylar kullanıldı. Şimdi biz vatandaşlarımızı, oylarını verdikleri gibi aynen oylarına sahip çıkmaları için, oylar açılırken kendilerini oy verdikleri okullara davet ediyoruz. Görevlilerimiz, arkadaşlarımız zaten oradalar. Oy sayımı yapıldıktan sonra, oy çuvallarına oylar oluşturulduktan sonra oy çuvalları, yine görevlilerinin, arkadaşlarımızın eşliğinde ilçe seçim kurullarına gidecek ve ondan sonrasını hiç merak etmesinler. Biz de ilerleyen saatlerde de sizleri anbean bilgilendireceğiz. Ben İstanbul'da oyunu kullanan bütün vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum ve sandık başlarında da verilen oylara sahip çıkan ve bu süreci büyük bir titizlikle yürüten bütün görevlilere bir vatandaş olarak teşekkürlerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Canan Kaftancıoğlu: 'Vatandaşlarımızı, Oylarına Sahip Çıkmaları İçin Okullara Davet Ediyoruz' - Son Dakika


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