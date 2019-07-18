Son Dakika Haberleri: Canan Kaftancıoğlu yargılandığı davada savunmasını yaptı; duruşma 6 Eylül'e ertelendi
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Canan Kaftancıoğlu yargılandığı davada savunmasını yaptı; duruşma 6 Eylül'e ertelendi

3 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davanın ikinci duruşmasında savcının mütalaasını vermesi ve Kaftancıoğlu'nun savunmasını yapmasının ardından duruşma 6 Eylül tarihine ertelendi

Canan Kaftancıoğlu yargılandığı davada savunmasını yaptı; duruşma 6 Eylül'e ertelendi, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davanın ikinci duruşmasında savcının mütalaasını vermesi ve Kaftancıoğlu'nun savunmasını yapmasının ardından duruşma 6 Eylül tarihine ertelendi.

Kaftancıoğlu savunması sırasında, "Umarım ve dilerim ki; düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde, toplumsal olarak canımızı acıtan, hiçbir ayrım yapmadan, her biri tarifsiz acıyı barındıran güncel olay ve olgular karşısında hiçbir suç kastı ve niyeti taşımadan gösterdiğim toplumsal, siyasal ve insansal sosyal medya paylaşımlarım nedeniyle, bütün dünyanın gözü önünde açık bir hak ihlaline uğramadan bu salondan çıkabilirim." ifadelerini kullandı.
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Canan Kaftancıoğlu, Eylül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:52 
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