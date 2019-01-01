Son Dakika Haberleri: Canan Karatay 2019'a Şarkı Söyleyerek Girdi

Canan Karatay 2019'a Şarkı Söyleyerek Girdi

36 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan bir mekanda yeni yıl eğlencesine katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sahneye çıkıp şarkı söyledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan bir mekanda yeni yıl eğlencesine katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sahneye çıkıp şarkı söyledi.

Sağlıklı yaşamanın sırlarına dair söylemleriyle bilinen Prof. Dr. Canan Karatay, Bodrum'da bulunan bir mekanda sahneye çıkıp şarkı söyledi. "Nasıl geçti habersiz" isimli Türk sanat müziği eserini seslendiren Karatay, sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Sahnede dans etmeyi de ihmal etmeyen Karatay, profesyonel sanatçılara taş çıkarttı. Dinleyicilerden büyük alkış alan Karatay'ın neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:36 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksim Meydanı'nda Suriyelilerin Yılbaşı Kutlaması Dikkat Çekti Sayıştay, Çekilişleri Canlı Yayınlamayan Milli Piyango İdaresi'ni Kusurlu Buldu

Alışverişte 'Paralı Poşet' Dönemi Başladı Japonya'nın Başkenti Tokyo'da Araç Yayaların Arasına Daldı: 9 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 10:12:48. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Canan Karatay 2019'a Şarkı Söyleyerek Girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]