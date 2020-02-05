Canan Karatay'dan gribe karşı 'tirşik çorbası' önerisi (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Canan Karatay'dan gribe karşı 'tirşik çorbası' önerisi (3) - Son Dakika

Canan Karatay'dan gribe karşı 'tirşik çorbası' önerisi (3)

6 saat önce

'MARAŞ PAÇA, KORONAVİRÜSÜNÜ ÖNLER'Prof. Dr. Canan Karatay, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ndeki söyleşinin ardından Türkolog Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu ile birlikte paçacıya geçti.

Canan Karatay'dan gribe karşı 'tirşik çorbası' önerisi (3), System.String[]

'MARAŞ PAÇA, KORONAVİRÜSÜNÜ ÖNLER'

Prof. Dr. Canan Karatay, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ndeki söyleşinin ardından Türkolog Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu ile birlikte paçacıya geçti. Burada işletme sahipleri Erdoğan ve Süleyman Sünbül kardeşler tarafından karşılanan Karatay, hemen Maraş paçası pişirilen ocağa geçti. Burada paça ustası Murat Sünbül, Canan Karatay'a Maraş Paçası'nın nasıl yapıldığını anlattı.

Daha sonra paça hakkında açıklama yapan Karatay, paçanın süper besin olduğunu belirtti. Karatay, şunları söyledi:

"O kadar süperdir ki, bizim gibi bütün yaşlıların ağrılarını giderir diz ağrısı, kalça ağrısı, bel ağrısı. Kışın hastalıkları önler. Koronavirüsünü önler. Koronavirüsü ve diğer, bütün virüsler aynıdır zaten. Farklı bir virüs değil. Mangalda kül bırakmıyorlar ama vücudumuzun bağışıklık sistemi güçlü olduğu zaman hiçbir virüs hastalandırmaz sizi. Onun için sabah akşam kelle paçayı yemeyi ihmal etmeyiniz. Kollajeni çok iyidir, glukozamini çok iyidir. Eczanelerden glukozamini alıp sonra 'Kelle paça çok tehlikelidir' diye yayınlara inanmayın, güvenmeyin, bol bol kelle paça yiyin. Mikropları öldürür. Bağırsak florasını düzenlediği için hastalanmazsınız, kalp hastası olmazsınız, Alzheimer olmazsınız, grip olmazsınız, nezle olmazsınız, çocuklar aksırmaz, öksürmez."

Daha sonra işletmenin genel müdürü Emrah Sünbül tarafından Canan Karatay'a ziyaretin anısına hediye verildi. Kahramanmaraşspor forması da hediye edilen Canan Karatay ve beraberindekiler paçacıdan ayrıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:46 Kaynak: DHA
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