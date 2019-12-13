CANAN KARATAY'IN TARTIŞMAYA NEDEN OLAN AÇIKLAMASI - Son Dakika
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CANAN KARATAY'IN TARTIŞMAYA NEDEN OLAN AÇIKLAMASI

6 saat önce

İstanbul DHAİç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay dönerde çeşitli hilelerin olduğunu belirterek, "Anadolu'da bir laf vardır; Ucuz etin yahnisi olmaz. Onun için eğer bir şey ucuzsa mutlaka içerisinde katkı maddesi vardır.

CANAN KARATAY'IN TARTIŞMAYA NEDEN OLAN AÇIKLAMASI, System.String[]

İstanbul DHA

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay dönerde çeşitli hilelerin olduğunu belirterek, "Anadolu'da bir laf vardır; Ucuz etin yahnisi olmaz. Onun için eğer bir şey ucuzsa mutlaka içerisinde katkı maddesi vardır. Dönerde ve hazır köftelerde soya ve katı yağlar çok fazla kullanılıyor. Hayvansal yağlar tehlikeli değildir. Çünkü hayvansal yağlar, katı yağ değildir. İnsan vücudunda ve hayvan vücudunda katı yağ olmaz. Hayvansal yağ kullandıklarını sanmıyorum çünkü çok değerli bir yağdır. Ancak ucuz diye de bunların kullanılması doğru değil. Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor. Tavuk, zaten tavuk değil. Bildiğiniz bir yerden pahalı da olsa istediğiniz kadar döner yiyebilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

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-Karatay'ın açıklamaları


Canan Karatay, İstanbul, Karatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:04 Kaynak: DHA
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