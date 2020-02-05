Canan Karatay: "Kelle paça korona virüsü önler" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Canan Karatay: 'Kelle paça korona virüsü önler' - Son Dakika

Canan Karatay: "Kelle paça korona virüsü önler"

17 dakika önce

Prof. Dr. Canan Karatay, kelle ve paça çorbası içenlerin, hastalıklardan korunacağı ve sağlıklı yaşayacağını söyledi.

Canan Karatay:

Prof. Dr. Canan Karatay, kelle ve paça çorbası içenlerin, hastalıklardan korunacağı ve sağlıklı yaşayacağını söyledi.

Paçasıyla ünlü Kahramanmaraş'a gelen Prof. Dr. Canan Karatay, bir işletmede ustalar tarafından Maraş paça çorbasını yapılışını inceledi. Karatay, ayak ve kelleden yapılan paça çorbasının insan sağlığına faydalı olduğunu söyledi. Maraş paçasının bağırsak, kalp ve kas hastalıklarına etkin bir antitoksin özelliğinde olduğunu söyleyen Karatay, paçanın korona virüsü de engellediğini ifade etti. Karatay, "Kelle ve ayak paça süper besindir. O kadar süperdir ki, bizim gibi yaşlıların diz, kalça ve bel ağrılarını giderir. Hastalıkları önler, korona virüsünü önler ve diğer bütün virüsleri önler. Vücudunuzun bağışıklık sistemi güçlü olursa hiçbir hastalık bulaşmaz size. Onun için sabah akşam kelle paça yemeği ihmal etmeyiniz efendim. Kollajen çok iyidir, glikoz amini çok iyidir ve mikropları öldürür. Bağırsak florasını düzenlediği için hastalanmazsınız, kalp hastası olmazsınız grip ve Alzheimer olmazsınız çocuklar aksırmaz öksürmez" diye konuştu.

(İHA)

Kahramanmaraş, Canan Karatay, Karatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kalbinin delik olduğunu 61 yaşında öğrendi
Şilan Makal ve Şener Özbayraklı nişanlandı Prof. Dr. Canan Karatay'dan koronavirüs açıklaması: Gripten farkı yok Sabiha Gökçen'de yaşanan kaza, akıllara Bakan Turhan'ın dünkü sözlerini getirdi: Pistimiz yorgun

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 22:38:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Canan Karatay: "Kelle paça korona virüsü önler" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]