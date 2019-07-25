Son Dakika Haberleri: "Canan Tolon: Sen Söyle" sergisi 6 Eylül'de açılacak
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"Canan Tolon: Sen Söyle" sergisi 6 Eylül'de açılacak

1 saat önce

İstanbul Modern'in düzenlediği "Canan Tolon: Sen Söyle" sergisi, 6 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Modern'in düzenlediği " Canan Tolon: Sen Söyle" sergisi, 6 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.
Canan Tolon'un 1980'li yıllardan bugüne uzanan sanatsal birikiminden bir kesiti yansıtacak sergi, Tolon'un sanatındaki dönüşüm ve gelişimin ikonik örneklerini bir araya getiriyor.
Küratörlüğünü İstanbul Modern Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu'nun üstlendiği sergi, Tolon'un çizimden fotoğrafa, resimden yerleştirmeye uzanan kendine özgü ifade ve teknik arayışını yansıtıyor.
Çalışmalarında çim tohumu, su, kahve telvesi gibi doğal malzemeler kullanan, tuvallerine yerleştirdiği metal parçalarını açık hava koşullarının etkisine bırakarak doğanın resimde canlanmasını sağlayan sanatçı, zamanın izlerini resimlerinin oluşumu için önemli bir başlangıç noktası olarak kurguluyor.
Edinburgh Napier Üniversitesi, Facchochschule, Trier, Middlesex Üniversitesi, Kalifornia Üniversitesi, ve Berkeley'de eğitim alan, ayrıca yurt içi ve dışında birçok sergiye katılan Canan Tolon'un çalışmaları, Türkiye ve dünyadaki çeşitli koleksiyonlarda yer alıyor.
Canan Tolon'un Türkiye'de ilk kez bir müze çatısı altında gerçekleştireceği kişisel sergisi, 2 Şubat 2020'ye kadar İstanbul Modern'de görülebilecek.
Levent Çalıkoğlu, İstanbul Modern, Canan Tolon, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:15 Kaynak: AA
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