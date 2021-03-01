Oyuncuların kendilerini göstermek ve büyük takımların dikkatini çekmek için kurduğu Valorant kadrosu, Challengers 1 ve Challengers 2 turnuvalarında son 16 turuna kadar çıkma başarısı göstermişti. Ancak hala kendilerine bir destek bulamamışlardır.
Takımın mizahi bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşımda hem oyuncuların tanıtımı yapılmış, hem de organizasyona ve desteğe ihtiyacı oldukları mizahi bir dille belirtilmiş. Organizasyonların kendileriyle iletişime geçmesini bekleyen ekip, eğlenceli bir videoyla yardım istemiş.
Playerbros ailesi olarak gençlere başarılar diliyoruz!
Son Dakika › Gamegar › CANAVARLAR Valorant kadrosu organizasyon ve sponsor arıyor - Son Dakika