CANAVARLAR Valorant kadrosu organizasyon ve sponsor arıyor - Son Dakika
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CANAVARLAR Valorant kadrosu organizasyon ve sponsor arıyor

01.03.2021 10:52

CANAVARLAR, Valorant kadrosu organizasyon ve destek arayışında! CANAVARLAR ekibi 5 genç arkadaş tarafından, turnuvalara katılmak amacıyla kurulan bir oluşumdur. Ekip genç ve yetenekli oyunculardan oluşuyor.

Oyuncuların kendilerini göstermek ve büyük takımların dikkatini çekmek için kurduğu Valorant kadrosu, Challengers 1 ve Challengers 2 turnuvalarında son 16 turuna kadar çıkma başarısı göstermişti. Ancak hala kendilerine bir destek bulamamışlardır.

Takımın mizahi bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşımda hem oyuncuların tanıtımı yapılmış, hem de organizasyona ve desteğe ihtiyacı oldukları mizahi bir dille belirtilmiş. Organizasyonların kendileriyle iletişime geçmesini bekleyen ekip, eğlenceli bir videoyla yardım istemiş.

CANAVARLAR VALORANT KADROSU

  • Enes 'Rasney' Beşpınar
  • Eren 'erennTT' Topçu
  • Kaan 'TARDUU' Kırlı
  • Mert Can 'cipi' Yüksel
  • İsmet 'Draven' Eroğlu

Playerbros ailesi olarak gençlere başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros
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Son Dakika Gamegar CANAVARLAR Valorant kadrosu organizasyon ve sponsor arıyor - Son Dakika


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