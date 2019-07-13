Canberk Soykuvvet, Arnavutköy Belediyspor'da

Kayserili tecrübeli futbolcu Canberk Soykuvvet, 2019-2020 sezonunda Bölgesel Amatör Lig takımlarından Arnavutköy
Belediyespor ile anlaştı. Kayseri Erciyesspor
alt yapısından yetişen 1987 doğumlu tecrübeli orta saha oyuncusu Canberk Soykuvvet, yeni sezonda İstanbul
ekibi Arnavutköy Belediyespor'a forması giyecek. Spor
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Toto Bölgesel Amatör Küme takımlarından Arnavutköy Belediyespor yeni sezon öncesi dış transferde kadrosuna Kayserili futbolcu Canberk Soykuvvet'i alarak gücün güç kattı. 1999 yılında futbola Kayseri Erciyesspor alt yapısında başlayan ve hem amatör olarak hem de profesyonel olarak birçok takımda forma giyen Canberk, yeni sezonda Arnavutköy Belediyespor forması giyecek. Canberk Soykuvvet, Kayseri Erciyesspor, Yeni DSİspor, Divriğispor, Arsinspor
, Kayseri Yolspor, Talasgücü Belediyespor, Armutlu
Belediyespor, Sultanbeyli
Belediyespor, Nevşehir
Belediyespor, Osmaniye Futbol
Kulübü, Gebzespor
ve Dersim
62 Spor takımlarında forma giydi.
Soykuvvet, oynadığı takımlarda bir birinden önemli başarıla imza atarken TFF 3.Ligde 30 maç 1 gol, U21 Ligi 49 maç gol, Türkiye Kupası
6 maç ve BAL Ligi 160 maçta 12 gol kaydetti. - KAYSERİ