Canberk Soykuvvet Dersim 62 Spor'da
36 dakika önce
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2.Grupta mücadele eden Tunceli ekibi Dersim 62 Spor, Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Canberk Soykuvvet'i kadrosuna kattı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2.Grupta mücadele eden Tunceli
ekibi Dersim
62 Spor, Kayseri
ekibi Talasgücü Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Canberk Soykuvvet'i kadrosuna kattı.
Sezon başında Nevşehir
Belediyespor'dan Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor'a transfer edilen başarılı ve tecrübeli orta saha oyuncusu ligin ikinci yarısında Mavi-Siyahlı formayı giyecek. Ligin ilk yarısında Talasgücü Belediyespor formasıyla 12 maçta forma giyen Canberk 1 gol kez gol sevinci yaşadı. Hem profesyonel, hem de amatör olarak birçok takımın formasını giyen Canberk Soykuvvet, Talasgücü Belediyespor ligin ilk yarısında ortaya koyduğu performansla birçok takım tarafından transfer teklifi olan Canberk, tercihi Dersim 62 Spor'dan yana kullandı. Talasgücü Belediyespor ile yollarını ayıran Canberk Soykuvvet dün Antalya
'ya giderek yeni takımının kampına katıldı.
Canberk Soykuvvet, Kayseri Erciyesspor
, Yeni DSİspor, D.Ç.Divriğispor, Kasyeri Yolspor, Armutlu
Belediyespor, Sultanbeyli
Belediyespor, Nevşehir Belediyespor, Osmaniyespor Futbol
Kulübü, Gebzespor
, Nevşehir Belediyespor ve Talasgücü Belediyespor formaları giydi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:37 Kaynak: İHA
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