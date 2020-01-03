Canberk Soykuvvet, Talasgücü Belediyespor'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Canberk Soykuvvet, Talasgücü Belediyespor'da - Son Dakika Spor

Canberk Soykuvvet, Talasgücü Belediyespor'da

6 saat önce

Talasgücü Belediyespor dış transferde eski oyuncusu Canberk Soykuvvet'i yeniden kadrosuna kattı.

Canberk Soykuvvet, Talasgücü Belediyespor'da, System.String[]

Talasgücü Belediyespor dış transferde eski oyuncusu Canberk Soykuvvet'i yeniden kadrosuna kattı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor devre arası transfer döneminde ikinci transferini gerçekleştirdi. Sezon başında Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor takımına transfer olan tecrübeli orta saha oyuncu ligin ikinci yarısında Talasgücü Belediyespor ile anlaştı. 2018-2019 sezonunda da Talasgücü Belediyespor forması giyen Canberk Soykuvvet, 1 sezon aradan sonra yeniden eski takımına döndü.


Talasgücü Belediyespor ile her konuda anlaşma sağlayan Canberk Soykuvvet, takımla birlikte çalışmalarına başladı. 1999 yılında futbola Kayseri Erciyesspor alt yapısında başlayan ve hem amatör olarak hem de profesyonel olarak birçok takımda forma giyen Canberk, ligin ikinci yarısında yeniden Talasgücü Belediyespor forması giyecek. Canberk Soykuvvet, Kayseri Erciyesspor, Yeni DSİspor, Divriğispor, Arsinspor, Kayseri Yolspor, Talasgücü Belediyespor, Armutlu Belediyespor, Sultanbeyli Belediyespor, Nevşehir Belediyespor, Osmaniye Futbol Kulübü, Gebzespor, Dersim 62 Spor ve Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor takımlarında forma giydi. Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, "Aramıza hoş geldin kaptan. Takımımız devre arası ikinci transferini gerçekleştirdi. Kariyerinde birçok takımda şampiyonluk yaşayan ve geçtiğimiz sezon kadromuzda yer alan Canberk Soykuvvet ile anlaşma sağladı. Tecrübeli kaptanımız Canberk Soykuvvet'e hoş geldin diyoruz" denildi. - KAYSERİ

Arnavutköy Belediyesi, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu
Trabzonspor, Badou Ndiaye ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımla Ali Koç'a teşekkür etti Beşiktaş, Enner Valencia ile anlaşmaya vardı

Son Dakika Haberleri
15:06 Beşiktaş, kamp için Antalya'ya gitti - Son Dakika Spor
15:01 Şampiyon cimnastikçi Ayşe Begüm Akhisar Belediyespor'da - Son Dakika Spor
14:52 Denizlispor'da 3 futbolcu süresiz kadro dışı bırakıldı - Son Dakika Spor
14:51 Zekeriya Alp: "Adaletin mekanı olmaz" - Son Dakika Spor
14:46 Yeşilyurt Belediyespor kamptaki ilk hazırlık maçını kazandı - Son Dakika Spor
14:31 Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika Spor
13:50 Trabzonspor, Badou Ndiaye ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 15:07:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Canberk Soykuvvet, Talasgücü Belediyespor'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]