Canberk Yurdakul: "Gol yemeden galip gelmemiz beni mutlu etti" - Son Dakika

Canberk Yurdakul: "Gol yemeden galip gelmemiz beni mutlu etti"

22.03.2021 18:02
Canberk Yurdakul:

Bursaspor'da Ataberk Dadakdeniz'in cezası sebebiyle kaleyi devralan Canberk Yurdakul, Adanaspor galibiyeti ile ilgili olarak, "Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

Bursaspor'da Ataberk Dadakdeniz'in cezası sebebiyle kaleyi devralan Canberk Yurdakul, Adanaspor galibiyeti ile ilgili olarak, "Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ayrıca gol yemeden galip gelmemiz benim adıma mutluluk vericiydi" dedi.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Adanaspor'u 3-0 mağlup eden Bursaspor'da futbolcuların morali oldukça yükseldi. Yeşil-beyazlı takımın Boluspor'la yaptığı maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Ataberk Dadakdeniz'den eldivenleri alan Canberk Yurdakul, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ankaraspor maçından sonra Adanaspor galibiyeti ile kaleyi koruduğu üst üste iki maçta da takımının galip gelmesinden dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getiren 20 yaşındaki file bekçisi, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Deplasmandan 3-0 gibi net bir skorla galip gelmek harikaydı. Oynayan oynamayan tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ayrıca gol yemeden galip gelmemiz benim adıma mutluluk vericiydi. Bravo takım." - BURSA

Canberk Yurdakul: Gol yemeden galip gelmemiz beni mutlu etti

Futbol Federasyonu, Bursaspor, Adanaspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Canberk Yurdakul: 'Gol yemeden galip gelmemiz beni mutlu etti' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Kylian Mbappe, Ligue 1'de 100 gole en erken ulaşan futbolcu oldu Kağıt toplayan gencin 3 kişi tarafından dövülüp, motosikletinin yakılma anı kamerada Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı G.Saraylı futbolcudan milli maç öncesi çarpıcı sözler: Türkler ondan korkuyor Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni mesaj: Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız F.Bahçe transfer ettiğine bin pişman! Sezon sonunda milyonlarca euroya mal olacak Son Dakika: Selahattin Demirtaş'a "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 3 yıl 6 ay hapis Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen "Baton salam" itirafı: Şimdi yapsam Taksim'de asarlar
Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak         
19:37
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan'dan dolar açıklaması: Kurlar kısa zamanda eski seviyesine dönecektir Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan'dan dolar açıklaması: Kurlar kısa zamanda eski seviyesine dönecektir         
19:15
Doğum günü kutlaması için bir araya gelen 13 kişi koronavirüse yakalandı Doğum günü kutlaması için bir araya gelen 13 kişi koronavirüse yakalandı         
19:07
Koronaya yakalanan anne bebeği alındıktan sonra öldü, ailesi cenaze yolunda kaza geçirdi Koronaya yakalanan anne bebeği alındıktan sonra öldü, ailesi cenaze yolunda kaza geçirdi         
18:18
Yalnızlığından dem vuran Bahar Candan kiralık arkadaş arıyor Yalnızlığından dem vuran Bahar Candan kiralık arkadaş arıyor         
18:07
Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı         
17:48
Sanem Çelik, EDHO'ya veda ediyor Sanem Çelik, EDHO'ya veda ediyor         
17:03
Kırmızı kategorideki Antalya'da 'pes' dedirten kaçak havuz partisi! Sorumsuzluğa ceza yağdı Kırmızı kategorideki Antalya'da 'pes' dedirten kaçak havuz partisi! Sorumsuzluğa ceza yağdı         
16:55
Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü         
15:39
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 2 genç hayatını kaybetti Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 2 genç hayatını kaybetti         
15:19
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir         
14:41
Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı         
14:04
Türkiye'de yumurta fiyatlarını belirleyen ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor Türkiye'de yumurta fiyatlarını belirleyen ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor         
13:42
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 19:41:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Canberk Yurdakul: "Gol yemeden galip gelmemiz beni mutlu etti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei