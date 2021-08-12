Canbey "Antandros Antik Kenti Kazı Alanı, Edremit'in tanıtımı bakımından önem arz ediyor" - Son Dakika

Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Edremit programı kapsamında, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve AK Parti Edremit İlçe Koordinatörü Mücahit Genç ile birlikte ilçenin farklı noktalarında ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşları dinledi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, beraberindeki AK Parti Edremit İlçe Koordinatörü Mücahit Genç ile birlikte Edremit ilçesinde bir dizi ziyaret programı gerçekleştirdi. AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu tarafından hazırlanan program, AK Parti İlçe Başkanlığı ziyareti ve Altınoluk'ta bulunan Antandros Antik Kenti'ndeki inceleme ile başladı.

Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı'nın da katıldığı programda, antik kazı alanını inceleyen Milletvekili Mustafa Canbey, Antandros'un Edremit için önemli bir tarihi değer olduğunu ifade ederek, "Antandros Antik Kenti Kazı Alanı, Edremit'in tanıtımı bakımından önem arz ediyor. Kazı çalışmalarını sürdüren ekibimize kolaylıklar diliyoruz" dedi.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, AK Parti İl Başkanlığı Edremit Koordinatörü Mücahit Genç, AK Parti Edremit Kadın Kolları Başkanı Esrah Gönüldok, AK Parti Edremit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Armağan Çakan, yönetim kurulu üyeleri ve partililerin katıldığı program, ilçe merkezinde devam etti. SMA hastası Defne bebek için Cumhuriyet Meydanı'nda açılan standı ziyaret eden Canbey ve beraberindeki partililer görevlilerden bilgiler aldı ve çalışmalara destek oldu. Meyveciler Odası Başkanı Metin Kalaycıoğlu ve Bahçıvanlar Odası Başkanı Serkan Serdar ile yönetim kurulu üyelerini makamlarında ziyaret eden Mustafa Canbey, ilçe esnafına da hayırlı işler diledi.

Ardından, ilçede nüfus yoğunluğu en fazla olan mahalleler arasındaki Tuzcumurat Mahallesi'ne giden Canbey ve AK Partili heyet, Mahalle Muhtarı Hüseyin Burma'dan bilgiler aldı ve mahalle esnafının sorunlarını dinledi. AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, son olarak, 2016 yılında Şırnak Cizre'de şehit düşen kahraman polis Gökhan Kıncak'ın ailesini Edremit'teki evlerinde ziyaret etti.

Raşit ve Hanife Kıncak çifti, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - BALIKESİR