Canbey, sahada halkın yanında - Son Dakika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Ankara'daki yoğun mesaisinin ardından soluğu yine Balıkesir'de aldı.

AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, Karesi Kadın Kolları Başkanı Ayfer Özsoy ve parti teşkilatı ile Karesi Kamçıllı İlkokuluna giden Milletvekili Mustafa Canbey, okul kütüphanesi için kitaplar hediye etti. Çocuklarla sohbet edip süt dağıtan Canbey, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her zaman yanındayız." dedi.

Ardından Kamçıllı mahalle pazarında esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Mustafa Canbey, pandemi döneminde sıkıntılar yaşayan esnafın ve vatandaşların dertlerini dinledi.

Devamında Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde hizmet verecek uygulama otelinde incelemelerde bulunan Milletvekili CANBEY; "Kısa bir süre önce 3 milyon liralık ödenek çıkardığımız, Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin bünyesinde hizmet verecek otel çok kısa bir süre sonra faaliyete başlayacak. Böylece hem şehrimizin konaklama ihtiyacına çözüm noktasında destek olacak, hem de öğrencilerimizin yetişmesine katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Merkezdeki programlarının ardından İvrindi ilçesine geçen Milletvekili Mustafa Canbey, organik çilek üretimi yapan çiftçileri; İvrindi Kaymakamı Fatma Turhan Keser, AK Parti İvrindi İlçe Başkanı Muharrem Akçal ve Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan ile birlikte ziyaret etti.

Burada ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Milletvekili Canbey; "Güzel ilçemiz İvrindimizde 140 dekar alanda organik çilek üretimi yaparak hem ekonomimize katkı sağlayan, hem de bölge halkına istihdam sağlayan çiftçilerimizi; İvrindi Kaymakamımız Fatma Turhan Keser, AK Parti İvrindi İlçe Başkanımız Muharrem Akçal, Tarım ve Orman İl Müdürümüz Erkan Alkan ve beraberimizdeki heyetimizle ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi aldık.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şehrimizin dört bir yanında üretim yapan tüm üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Üreten güçlü Türkiye yolunda emek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.