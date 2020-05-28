Canbey ve Yılmaz'dan Havran'a ziyaret - Son Dakika

Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz birlikte Havran'da gerçekleşen çalışmaları yerinde incelediler.



Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte Havran ilçesinde incelemelerde bulundular.



Ziyaret hakkında bilgi veren Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy "Havran'da hizmet hamlesinin devamı için yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alış verişinde bulunuldu. Havran Ovası'nın bereketli topraklarını sulayacak ve büyük turizm potansiyeli olan Havran Barajı'nda incelemelerde bulunarak yapılabilecek çalışmalar görüşüldü." dedi. Ziyarete Havran AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Dayı ve Edremit AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu da katıldı. - BALIKESİR