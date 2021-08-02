"Canbulan", Manavgat'taki yangında yaralanan hayvanların hayata tutunmasını sağlıyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yaralı veya yardıma muhtaç sokak hayvanlarına acil müdahalede kullandığı tam teşekküllü hayvan ambulansı "Canbulan", Manavgat'taki orman yangınında yaralı olarak kurtulan hayvanların bakım ve tedavisinde koordinasyonu sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, tam teşekküllü hayvan ambulansı "Canbulan"ın Manavgat'taki yangından sağ kurtulan yaralı hayvanların hayata tutunmasına yardımcı olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Canbulan, yangın bölgesinde evcil hayvanlar, yaban hayvanları, sokak hayvanları ve çiftlik hayvanlarından zarar görenlere acil müdahale ve destek faaliyetlerini sürdürüyor. Canbulanın içerisinde, defibrilatör cihazı, oksijen vakum sistemi, mekanik ventilasyon ve aspirasyon cihazı, yoğun bakım kuvözü, hasta başı monitörü ile hayvanlara acil durumlar için ilk müdahale yapılabilecek şekilde ilaçlar ve tıbbi malzemeler mevcut."

Konya 22 araç ve 49 personelle yangın bölgesinde

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya olarak 22 araç ve 49 personelle yangın bölgelerinde canla başla mücadele ettiklerini belirterek, "Bölgeden istenen destek malzemelerini temin edip gönderiyoruz. Özellikle Canbulan yangında yaralanan dilsiz canlıların tedavisi için bölgede veteriner ekiplerimizle birlikte koordinasyonu sağlıyor. Allah, tüm ekiplerimizin yardımcısı olsun. Yaraları hep birlikte saracağız inşallah." ifadelerini kullandı.