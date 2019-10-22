Son Dakika Haberleri: Candan Erçetin 29 Ekim'de Eskişehir'de konser verecek
Son Dakika Güncel Candan Erçetin 29 Ekim'de Eskişehir'de konser verecek

Candan Erçetin 29 Ekim'de Eskişehir'de konser verecek

7 dakika önce

Cumhuriyet kenti Eskişehir'de vatandaşların bu bayramı da coşkuyla geçirmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi de birbirinden önemli etkinliklere imza atmaya hazırlanıyor.

Candan Erçetin 29 Ekim'de Eskişehir'de konser verecek, System.String[]

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de sosyal medyada hesaplarından yaptığı açıklama ile 29 Ekim'de Cumhuriyet Meydanı'nda Türk müziğinin önemli sanatçılardan Candan Erçetin'i Eskişehirliler ile buluşturacaklarını ifade etti.

Her yıl 29 Ekim'de düzenlediği etkinliklerle Eskişehirlilere Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşatan Büyükşehir Belediyesi, bu sene de birbirinden önemli etkinlikler gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Etkinlikler çerçevesinde 29 Ekim 2019 Salı günü saat 20.00'de Büyük Park girişindeki Cumhuriyet Meydanı'nda Candan Erçetin Eskişehirliler ile buluşacak. Etkinliği sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile duyuran Başkan Büyükerşen paylaşımına "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizin 96. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutlayacağız! Böyle önemli bir günde çok özel bir sanatçıyı şehrimizde ağırlıyoruz. 29 Ekim'i Eskişehir'e yakışır şekilde coşkuyla kutlamak için cumhuriyet sevdalısı tüm yurttaşlarımı konserimize bekliyorum" notunu düştü.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Cumhuriyet Konseri'ne büyük bir katılım beklediklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise bu yıl da 29 Ekim'in Eskişehir'e yakışır bir şekilde kutlanacağını belirttiler.

Eskişehir, 29 Ekim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:50 Kaynak: Bültenler
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