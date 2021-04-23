Candan Erçetin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip

"Sevgiyle Buluşan Sesler Projesi" kapsamında Kırklareli, İzmir, Çanakkale, Trabzon, Denizli ve Artvin'den 10 koro çevrim içi bir araya geldi.

Çocuklar, bulundukları kentlerin tarihi ve simgesel mekanlarında çevrim içi olarak Candan Erçetin ile "Bir Dünya Bırakın" şarkısını seslendirdi.

Yaklaşık bir ayda hazırlanan 5 dakikalık klip, Lüleburgaz Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayımlandı. |