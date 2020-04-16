Kırklarelili sanatçı Candan Erçetin, hemşehrilerine "evde kalın" çağrısında bulundu.

Erçetin, TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor atkısı ile kamera karşısına geçerek, hemşehrilerine seslendi.

Kırklareli Belediyesi ve Kırklarelispor'un sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda Erçetin, "Sevgili hemşehrilerim ne yapıyoruz, evde kalıyoruz. Mecbur olmadıkça sokağa çıkmıyoruz. Şehrimizin sağlığını koruyoruz. Hele şu virüsü bir yenelim sonra önümüzdeki maçlara bakacağız. Evde kalın, sağlıkla kalın." ifadesini kullandı.

GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can da takımın atkısıyla hemşehrilerine çağrıda bulunduğu için Erçetin'e teşekkür etti.