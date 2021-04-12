Candan Erçetin'den Lüleburgaz Sanat Akademisi'ne ziyaret - Son Dakika

Şarkıcı Candan Erçetin, Lüleburgaz Belediyesi'nin yapımını sürdürdüğü, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'nin eşlik ettiği Erçetin, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erçetin, LYSA'nın hem bulunduğu konum itibarıyla hem de içindeki sinema, heykel, resim, müzik atölyeleri gibi atölyeleriyle sürekli sanat üreten merkez olacağını belirtti.

Candan Erçetin, LYSA için her türlü iş birliğine açık olduğunu belirterek, "Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Lüleburgaz'ı sanatta, Trakya'nın ve Türkiye 'nin parlayan yıldızı haline getirebilir. Bu konuda her türlü iş birliğine varım" dedi.

- Kırklareli