Candan Erçetin: Köpekleri sokağa bırakmayın

Ünlü sanatçı, köpek yavrularıyla çekilmiş videosunu sosyal medya hesabından paylaştı ve şunları söyledi: "Bizim köyün girişindeki yavrular bunlar. 5 tane var. Ben ve bütün köy halkı onları besliyoruz. Bu güzel şeyi alırsam eğer her şeyiyle ilgilenmem gerekiyor. Bu büyük bir sorumluluk. Ama etrafımda bazı örnekler görüyorum. Sokaktan köpekler alınıyor, eve oyuncak olarak götürülüyor çünkü bu halleri çok güzel. Ondan sonra ergenliğe geldiklerinde her yeri kemiriyor ve pisliyorlar. Ergenliğe geldiklerinde tekrar sokağa bırakıyorlar. Onu tekrar sokağa bırakmak ölüme bırakmak gibi... İlgili kurum ve barınaklara haber vererek onlara yardım edebilirsiniz. Her mevsim onlar için sokağa bırakacağınız bir kap su ve mama önemli."