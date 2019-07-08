Son Dakika Haberleri: Candan Erçetin yarın akşam "neşe" dolu bir konser ile sahnede!
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Candan Erçetin yarın akşam "neşe" dolu bir konser ile sahnede!

1 saat önce

9 Temmuz Salı akşamı, BKM organizasyonuyla gerçekleşecek Denizbank Açıkhava Konserleri'nin açılışını Candan Erçetin yapacak.

Candan Erçetin yarın akşam

Her yıl, dekoruyla, kostümüyle dinleicisini farklı bir yolculuğa çıkaran Erçetin bu yıl konserinin konusunu "neşe" olarak belirledi!

Repertuarı ile seyincisine yine unutulmaz bir gece sözü veren Candan Erçetin, hem kendi şarkılarından hem de sahne çalışmalarında seslendirdiği pop müziğin unutulmazlarından ve türkülerden oluşan enerjisi yüksek, hareketli şarkıları ile sahnede olacak!

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:17 Kaynak: Bültenler
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