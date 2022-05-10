Candan Yüceer, Yeni İlaçlarda Yaşanan İthalat Sorununu TBMM Gündemine Taşıdı: "Hastalar İlaçların Yüzde 79'una Erişemiyor" - Son Dakika
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Candan Yüceer, Yeni İlaçlarda Yaşanan İthalat Sorununu TBMM Gündemine Taşıdı: "Hastalar İlaçların Yüzde 79'una Erişemiyor"

10.05.2022 11:04
Candan Yüceer, Yeni İlaçlarda Yaşanan İthalat Sorununu TBMM Gündemine Taşıdı: "Hastalar İlaçların Yüzde 79'una Erişemiyor"

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, yeni ilaçlarda yaşanan ithalat sorunu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Yüceer, Koca’ya, “Türkiye’deki hastalar, son üç yılda Avrupa Birliği’nde onay almış yeni ilaçların yüzde 79’una erişemiyor… Bakanlığınızın piyasada bulunmayan ilaçların teminine yönelik herhangi bir girişimi var mıdır” diye sordu.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, yeni ilaçlarda yaşanan ithalat sorunu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Yüceer, Koca'ya, " Türkiye'deki hastalar, son üç yılda Avrupa Birliği'nde onay almış yeni ilaçların yüzde 79'una erişemiyor… Bakanlığınızın piyasada bulunmayan ilaçların teminine yönelik herhangi bir girişimi var mıdır" diye sordu.

Mesleği hekimlik olan Candan Yüceer, yeni ilaçların ithalatında yaşanan sorunları Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi veren Yüceer, "Avrupa İlaç Üreticileri ve Birlikleri Federasyonu'nun 2022'de yayımladığı Hastaların Yenilikçi Tedavilere Erişimi Beklemeleri Raporu'na göre; Türkiye 2020'de herhangi bir yeni ilacı geri ödeme sistemine almamışken son üç yılda yeni ilaçların sadece yüzde 21'inin Türkiye'ye geldiği görülmektedir. Bu bilgiye göre; Türkiye'deki hastalar, son üç yılda Avrupa Birliği'nde onay almış yeni ilaçların yüzde 79'una erişememektedir" dedi.

"EN BÜYÜK SORUN ÇOCUK HASTALIKLARI, SOLUNUM YOLU, KALP VE DAMAR HASTALIKLARI İLAÇLARINDA"

Yüceer, döviz kuru nedeniyle ilaç tedarikinde yaşanan sorunlara dikkat çekti. "İstanbul Planlama Ajansı'nın yaptığı çalışmaya göre, eczacıların yüzde 99,6'sı ilaç tedarikinde güçlük çekmektedir. Yüzde 26,3'ü ise ilacın yanı sıra tıbbi takım bulamamaktadır. Eczacılara göre en büyük sorun, sırasıyla çocuk hastalıkları, solunum yolu, kalp ve damar hastalıkları ilaçlarında yaşanmaktadır" diyen Yüceer, Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti:

"Türkiye'de son beş yılda, yıllara göre kaç yeni ilaç geri ödeme sistemine alınmıştır?

Son beş yılda, yıllara göre kaç yeni ilaç Türkiye'ye gelmiştir?

İlaç tedariki sorunu nedeniyle piyasada bulunamayan kaç ilaç bulunmaktadır? İlaç tedarikinde sorun yaşanan ilaçlar hangi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır?

Bakanlığınızın piyasada bulunmayan ilaçların teminine yönelik herhangi bir girişimi var mıdır?

İlaç erişiminde yaşanan sorunları önlemek için ilaç kurunun yıl içerisinde belli periyodlarla ilaç fiyatlarına yansıtılması yönünde bir çalışma yapılacak mıdır?

İlaca erişemediği gerekçesiyle Bakanlığınıza şikayet başvurusu gelmiş midir? Geldiyse sayısı kaçtır?

İlacın çok önemli, vazgeçilmez ve stratejik bir ürün olduğu gerçeğinden hareketle yerli ilaç üretiminin desteklenmesine yönelik Bakanlığınız tarafından yapılan çalışmalar nelerdir?"

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Avrupa Birliği, Candan Yüceer, Türkiye, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Candan Yüceer, Yeni İlaçlarda Yaşanan İthalat Sorununu TBMM Gündemine Taşıdı: 'Hastalar İlaçların Yüzde 79'una Erişemiyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Candan Yüceer, Yeni İlaçlarda Yaşanan İthalat Sorununu TBMM Gündemine Taşıdı: "Hastalar İlaçların Yüzde 79'una Erişemiyor" - Son Dakika
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