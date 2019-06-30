Çandarlı'daki orman yangını kontrol altında
1 saat önce
Çandarlı'daki orman yangını kontrol altındaİZMİR - İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı bölgesi Yaylayurt mevkiinde yazlık sitelerin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, yangında zarar gören ev olmadığı öğrenildi.
Çandarlı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:31 Kaynak: İHA
'daki orman yangını kontrol altında
İZMİR - İzmir
'in Dikili
ilçesi Çandarlı bölgesi Yaylayurt mevkiinde yazlık sitelerin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, yangında zarar gören ev olmadığı öğrenildi.
İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı bölgesi Yaylayurt mevkiinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yazlık sitelerin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangın giderek büyüdü. Bölgeye yangın nedeniyle 5 helikopter ve 25 arazöz, 3 dozer ve çok sayıda ekibin yanı sıra iş makineleri, itfaiye ve orman araçları sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yazlık evlerin yangın nedeniyle zarar görmediği öğrenildi
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