Çandarlı, Kültür - Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali Başlıyor - Son Dakika

Dikili Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Çandarlı, Kültür - Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali için geri sayım başladı. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Çandarlı Mahallesi'nde 20-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek festivale tüm vatandaşları davet etti.

Yoğun program

Festivalin ilk günü pilates, aerobik ve yoga etkinliğiyle başlayacak. Program çocuk tiyatrosu ve çeşitli sergilerle devam edecek. Tiyatrocu Özgür Özgülgün tarafından çocuklar için oyun atölyesinin düzenleneceği program kapsamında CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun ve Gazeteci-Yazar Akif Beki'nin konuşmacı olarak katılacağı "Umut Var mı" adlı panel gerçekleşecek. Festivalin ilk günü Işın Karaca konseri ile tamamlanacak. Pilates, aerobik ve yoga etkinliğiyle başlayacak, çocuk atölyesi, çocuk tiyatrosu ve çeşitli sergilerle devam edecek Çandarlı, Kültür - Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali'nin ikinci gününde ise Gazeteci-Yazar Murat Yetkin'in konuşmacı olacağı "Entrikalar, Casuslar, Darbeler, Siyasetin Görünmeyen Yüzü" adlı panel gerçekleşecek. Festival, Onur Akın Konseriyle son bulacak.

"Kültür ve Sanat Çandarlı'da buluşuyor"

"Birlikte Dikili" anlayışıyla ilçeyi kültür ve sanatın merkezi yapma yolunda çalıştıklarını ifade eden Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "En zor günlerimizi birlik ve beraberlikle aşabiliriz. En karanlık zamanları kültür ve sanatın, demokrasi ve emeğin ışığıyla aydınlatabiliriz. Çünkü bizler Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözüne yürekten inanıyoruz. İşte bu inancımız ve 'Birlikte Dikili' anlayışımızla Çandarlı'da Kültür-Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali'mizi gerçekleştireceğiz. İlçemizin doğal ve tarihi güzelliğini kültür ve sanatla buluşturacağız. Spora, sanata ve çocuklara yönelik etkinliklerimizle coşkulu bir festivale imza atacağız. Birlik ve beraberlik duygusuyla, gelecek güzel günlere olan umudumuzla 20-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Çandarlı, Kültür - Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali'mize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.