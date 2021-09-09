Candaş Tolga Işık sordu, Sergen Yalçın afalladı: Niye İspanyolca öğreniyorsun?

Sergen Yalçın, Candaş Tolga Işık'ın programında her zaman olduğu gibi dobra dobra konuştu. Ancak Yalçın, bir soru karşısında biraz afalladı. Rıdvan Dilmen'e konuk olduğunda, "La Liga hedeflerimden birisi" diyen Yalçın, Candaş Tolga Işık'ın programında, "Onu öylesine söyledim" dedi. Bunun üzerine de Candaş Tolga Işık, bombayı patlattı: O zaman niye İspanyolca öğreniyorsun?

"HOŞUMA GİDEN BİR DİL"

Sergen Yalçın, "Hoşuma giden bir dil" dese de ikili arasında gülüşmeler yaşandı. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan sonra İspanya'ya gideceği söylentileri var.