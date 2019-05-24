ÇANDER Başkanı Öksüz: "Ramazan aç kalmak değil kendimizi bilmektir"

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İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 24 Mayıs Cuma İl İl İftar Vakitleri

İstanbul Yarışından Resmen Çekilen DSP Adayı Aydın: Her Şey Çok Güzel Olacak

TIR'dan Dökülen Gübre Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var