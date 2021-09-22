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Çandır'da eski hükümlü İŞKUR desteğiyle kendi işini kurdu - Son Dakika

Çandır'da eski hükümlü İŞKUR desteğiyle kendi işini kurdu

22.09.2021 11:09
Çandır'da eski hükümlü İŞKUR desteğiyle kendi işini kurdu, System.String[]

Yozgat'ın Çandır ilçesinde yaşayan eski hükümlü Abdullah Özmen, İŞKUR'un hibe desteğiyle kendi işini kurdu.

Yozgat'ın Çandır ilçesinde yaşayan eski hükümlü Abdullah Özmen, İŞKUR'un hibe desteğiyle kendi işini kurdu.

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı ve Koruma Kurulu Başkanı Gökhan Şahin, Çandır'da süt üreticiliği ve besicilik yapan eski hükümlü Abdullah Özmen'i ziyaret etti.

Başsavcı Şahin, hükümlülerin topluma kazandırılmaları ve istihdam edilmelerine yönelik yürütülen projeler kapsamında Özmen'in, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla ve İŞKUR tarafından verilen hibe desteğinden faydalanarak kendi işini kurduğunu söyledi.

Hükümlülerin salıverildikten sonra topluma kazandırılması, hayat koşullarına uyum sağlaması ve gelir getirecek bir meslek sahibi olarak yaşamlarına devam edebilmeleri için Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce eğitim faaliyetleri yapıldığını anlatan Şahin, "Müdürlüğümüzün diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğiyle hükümlülere destek olunmaktadır. Eski hükümlülerden Abdullah Özmen'in de İŞKUR İl Müdürlüğü ile yapılan işbirliği çerçevesinde 42 bin lira hibe desteği alarak kendi işini kurmasının güzel bir örneğini görüyoruz. Diğer hükümlülerin de yapmış olduğumuz etkinliklere, kurslara katılım göstermelerini bu tür faaliyetlerden yararlanmaları hususunda her türlü desteği vereceğimizi buradan belirtmek istiyorum." dedi.

Özmen de desteklerinden dolayı Şahin'e ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne teşekkür ederek, kendi işini kurduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

Hükümlülere çağrıda bulunan Özmen, "Devletimiz her türlü kolaylığı sağlıyor, hükümlü kardeşlerimize benzer projeler yapmalarını tavsiye ediyorum. Bu fırsatı değerlendirsinler, bu proje bana iş ve ekmek kapısı sağladı, kimseye bağlı olmadan kendi işimi yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Başsavcı Şahin'e Denetimli Serbestlik Müdürü Celil Cihan ve denetimli serbestlik personeli eşlik etti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çandır'da eski hükümlü İŞKUR desteğiyle kendi işini kurdu - Son Dakika


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