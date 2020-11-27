Çandıroğlu tekrar Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü oldu - Son Dakika

Çandıroğlu tekrar Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü oldu

27.11.2020 13:46
Çandıroğlu tekrar Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü oldu, System.String[]

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini bir süredir sürdüren Celalettin Ekinci, görevinden alınarak merkeze çekildi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini bir süredir sürdüren Celalettin Ekinci, görevinden alınarak merkeze çekildi. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine ise daha önce de müdürlük görevini başarı ile yapan Bilal Yılmaz Çandıroğlu getirildi.

Celalettin Ekincinin görevinden alınmasının ardından, Kayseri'de daha önce de İl Milli Eğitim Müdürlüğü yapan ve başarılı projelere imza atan Bilal Yılmaz Çandıroğlu tekrar göreve getirildi.

Bilal Yılmaz Çandıroğlu kimdir?

1968 Yılında Kayseri' de doğan Çandıroğlu ilkokulu Kayseri Düver İlkokulu'nda, ortaokulu Bünyan Lisesi Ortaokulu'nda, liseyi de Kayseri Bünyan Lisesi' nde okudu. 1996 yılında Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi'nden mezun olan Bilal Yılmaz Çandıroğlu, 1996-2010 yılları arasında; Samsun - Vezirköprü Mezra İlköğretim Okulu Müdür Yetkili öğretmen, Adıyaman - Kahta Göçeri İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni, Adıyaman- Sincik Çamdere İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı ve Müdür Vekili, Adıyaman-Sincik 75.Yıl Merkez Pansiyonlu İlköğretim Okulu Müdür Vekili, Adıyaman-Sincik Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Kurucu Müdürü ve Müdür Vekili, Gaziantep Nizip Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdürü olarak görev yaptı. 2010-2016 yılları arasında sırasıyla Osmaniye Düziçi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulunan Çandıroğlu, 2016 Yılı Ekim ayında Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine atandı. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine 08 Şubat 2017 tarihinde başlayan ve Aralık 2018'e kadar görevini sürdüren Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu 23/05/2019 tarihinde Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başladı. Çandıroğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nun Pazartesi günü göreve başlaması bekleniyor. - KAYSERİ

Çandıroğlu tekrar Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü oldu

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çandıroğlu tekrar Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü oldu - Son Dakika


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