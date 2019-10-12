Son Dakika Haberleri: Candyman Filmi
Son Dakika Sinema Candyman Filmi

Candyman Filmi

1 saat önce

Candyman filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Candyman filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Rivayete göre Candyman, ayna karşısında adını beş kez söyleyen kişiye görünmektedir. Ancak onun ortaya çıkması, pek de iyi şeylere yol açmaz. Bir üniversitede yerel efsaneler üzerine tez çalışması yapan genç bir adam, eski bir batıl inanç haline gelen Candyman’i araştırmaya karar verir. Çevresindeki insanlar ona bu konuyu araştırmaması için uyarılarda bulunsa da, o söylenilenleri umursamayarak işe koyulur. Korkulacak bir şey olmadığını herkese kanıtlamak isteyen genç adam, aynı karşısında geçerek, yasaklı ismi beş kez telaffuz eder. Bu andan itibaren yaşananlar, hiç de genç adamın düşündüğü gibi olmaz.

Yönetmen: Nia DaCosta

Senaryo: Clive Barker, Jordan Peele, Win Rosenfeld

Oyuncular: Yahya Abdul-Mateen II, Tony Todd, Colman Domingo , Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett , Rebecca Spence , Nadia Simms, Kyle Kaminsky, Aaron Crippen, Cassie Kramer, Dan Fierro

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Candyman

Yapımcı Firma: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 12.06.2020


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Amerika Birleşik Devletleri, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:58 Kaynak: InterSinema.com
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