Son Dakika Haberleri: Canel Otomotiv, KIA ile işbirliğine gitti
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Canel Otomotiv, KIA ile işbirliğine gitti

28 dakika önce

Otomotiv endüstrisinin güçlü üreticilerinden Canel Otomotiv, otomotivin dev markalarından olan KIA ile yeni bir iş birliğinin ilk adımlarını attı.

Canel Otomotiv, KIA ile işbirliğine gitti, System.String[]
Otomotiv endüstrisinin güçlü üreticilerinden Canel Otomotiv, otomotivin dev markalarından olan KIA ile yeni bir iş birliğinin ilk adımlarını attı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:12 
Ekonomi
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