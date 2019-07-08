Canel Otomotiv, KIA ile işbirliğine gitti
28 dakika önce
Otomotiv endüstrisinin güçlü üreticilerinden Canel Otomotiv, otomotivin dev markalarından olan KIA ile yeni bir iş birliğinin ilk adımlarını attı.
Otomotiv endüstrisinin güçlü üreticilerinden Canel Otomotiv, otomotivin dev markalarından olan KIA ile yeni bir iş birliğinin ilk adımlarını attı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:12
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