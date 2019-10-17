Caner Erkin Antreman Görüntüleri
35 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen tecrübeli oyuncu Caner Erkin'in antreman görüntülerini izliyoruz.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen tecrübeli oyuncu Caner Erkin'in antreman görüntülerini izliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12
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