Son Dakika Haberleri: Caner Erkin Antreman Görüntüleri
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Caner Erkin Antreman Görüntüleri

35 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen tecrübeli oyuncu Caner Erkin'in antreman görüntülerini izliyoruz.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen tecrübeli oyuncu Caner Erkin'in antreman görüntülerini izliyoruz.

Caner Erkin Antreman Görüntüleri

Caner Erkin, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12 
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