Son Dakika Haberleri: Caner Erkin, Beşiktaş'ı sırtladı
Son Dakika Spor Haber

Caner Erkin, Beşiktaş'ı sırtladı

1 saat önce

Vodafone Park'ta oynanan maçta Güven'in attığı golde asist yapan Caner, ikinci yarının 54. dakikasında iyi oyununu bir de golle süsledi.

Caner Erkin, Beşiktaş'ı sırtladı, System.String[]

Vodafone Park'ta oynanan maçta Güven'in attığı golde asist yapan Caner, ikinci yarının 54. dakikasında iyi oyununu bir de golle süsledi.


Caner Erkin, 2014/15 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında hem gol attı, hem asist yaptı.

Vodafone Park, Caner Erkin, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Göztepe'yi 3-0 mağlup etti
Beşiktaşlı taraftarlar Göztepe maçında "Kadına uzanan eller kırılsın" tezahüratında bulundu Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou, taraftarları mest etti! Vida, N'Koudou'ya 3'lü çekmeyi öğretti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 00:06:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Caner Erkin, Beşiktaş'ı sırtladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]