Caner Erkin, Beşiktaş'ı sırtladı
1 saat önce
Vodafone Park'ta oynanan maçta Güven'in attığı golde asist yapan Caner, ikinci yarının 54. dakikasında iyi oyununu bir de golle süsledi.
Vodafone Park'ta oynanan maçta Güven'in attığı golde asist yapan Caner, ikinci yarının 54. dakikasında iyi oyununu bir de golle süsledi.
Caner Erkin, 2014/15 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında hem gol attı, hem asist yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:02
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