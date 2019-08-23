Caner Erkin, Beşiktaş'ı sırtladı

Vodafone Park'ta oynanan maçta Güven'in attığı golde asist yapan Caner, ikinci yarının 54. dakikasında iyi oyununu bir de golle süsledi.



Caner Erkin, 2014/15 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında hem gol attı, hem asist yaptı.