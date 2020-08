Caner Erkin: "Çocukluk aşkıma döndüğüm için çok mutluyum"

Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Caner Erkin, çocukluk aşkına döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Caner, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, farklı duygular içinde olduğunu belirterek, "Çok heyecanlıyım. Camiama, en sevdiğim yere, çocukluk aşkıma döndüğüm için çok mutluyum." dedi.

Transfer sürecinde Emre Belözoğlu ile konuştuklarına dikkati çeken Caner, "Sonra başkanımız ile devam eden bir süreçti. Zaten transferle ilgili hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yoktu. Benim zaten Fenerbahçeli olduğumu herkes bilir. Bunu da söylememe gerek yok. Onun için çok basit bir transfer oldu. Ben de çok gelmek istiyordum. Emre ağabeye ve başkanımıza çok teşekkür ederim. Beni ne kadar istediklerini, bana ne kadar değer verdiklerini gösterdikleri için çok sağ olsunlar. Ben de bu değere, camiamıza, taraftarımıza en iyi şekilde karşılık vereceğim." diye konuştu.

Caner, 4 senelik bir ayrılığın ardından yeniden Fenerbahçe'ye döndüğünü hatırlatarak, "Buradan bakmak gerekirse tabii ki profesyonel hayatıma devam etmek zorundaydım. Böyle bir karar oldu. Ondan önce Inter macerası vardı. Ondan sonra yine ben Fenerbahçe'ye dönmek istedim. Farklı malum sebeplerden dolayı onları da konuşmamıza gerek yok diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Sonuçta yine buluştuk" diyen 31 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Benim duygularım, Fenerbahçe'ye olan bağım, Fenerbahçe'ye olan tutkum her zaman aynı şekilde devam etti. Profesyonel bir futbolcu olduğum için her oynadığım kulüpte, her camiaya karşı elimden gelen her şeyi vermeye çalıştım. Hem de çocukluk aşkım. O süreden beri gelen süreçte artık bütün her şeyimle inşallah futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istiyorum."

Sarı-lacivertli taraftarlara da seslenen Caner, "Beni yine aynı Caner Erkin ve daha fazlasını veren, her şeyiyle kulübe hizmet eden bir Caner Erkin olarak görecekler. Bundan şüpheleri olmasın. Farklı bir süreçten geçiyoruz. Fenerbahçe camiası, bizler, futbolcular, yönetim, başkanımız farklı bir süreçten geçiyoruz. Ama çok büyük bir camiayız. Biz Fenerbahçe'yiz ve bunun üstesinden önümüzdeki sezondan itibaren geleceğimize inanıyorum. Herkes bize güvensin. Birlik olalım. Beraber olalım. Bütün camia olarak çok büyüğüz ve daha da büyüyelim." diyerek sözlerini tamamladı.