Caner Erkin: 'Çok kırıldım, Fenerbahçe benim için bir aşk'

Caner Erkin'in açıklamaları şu şekilde;

Kamp süreci iyi geçiyor. Erol Hoca'nın sistemine, taktiğine uyum sağlamaya çalışıyoruz. Kendime yeni transfer demiyorum. Buranın her şeyini en içinden biliyorum ve yaşadım.

'BEN VEYA NOVAK FARK ETMEZ'

Ben erken başladım. Novak biraz daha geç geldi, son maçını daha geç oynadığı için. Ben de önde oynayabilirim. Önce öyle başlamıştım. Senelerdir bek oynuyorum. Önde ben oynamışım, Novak oynamış fark etmez. Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı.

Gençlerin Avrupa'da oynaması çok güzel. İnşallah, daha büyük takımlarda oynasınlar. Ben daha genç gitmiştim Avrupa'ya. Ben de önce Avrupa'ya gitmeyi tercih ettim. Yine Türkiye'ye döndüm. Benim düşüncem, Fenerbahçe ile Avrupa'da başarılı olmayı tercih ederim.

'ANNEM YOĞUN BAKIMDAYDI, ÇOK KIRILDIM'

Beşiktaş ile Kadıköy'e üst üste 3 kez geldim, hiçbir problem olmadı. En son geldiğimde sevgiden mi bilmiyorum, farklı bir şey oldu. Annem yoğun bakımdaydı. Ağza alınmayacak şeyler söylendi. Ben ona çok kırıldım, aklımda bir şey yoktu. Belki de kırıldığım için öyle bir şey oldu. Fenerbahçe tuttuğum takım, taraftarı olduğum takım. Küçüklükten beri sevdiğim takım. Fenerbahçe taraftarıyla bir sorunum olamaz. Ben Fenerbahçeliyim. Ben onları seviyorum, onlar da beni sevsin. Fenerbahçe benim için bir aşk. Tuttuğum takım.

'FUTBOLU BIRAKMAK İSTEDİĞİM KULÜP'

Teklif aldığımda çok heyecanlandım, üstüne de çok farklı duygular hissettim. Taraftarı olduğum kulüp, futbolu bırakmak istediğim kulüp... Hayatıma yeniden Fenerbahçe'de devam ettiğim ve burada olduğum için çok mutluyum.

'ŞAMPİYONLUK İNŞALLAH GELECEK'

Kamplar genelde futbolcular için sıkıcıdır. Profesyonelce çok iyi bir şekilde çalışmak gerekiyor. Fakat biraz da gülmek lazım. Benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Her şeyimizi kaybedelim ama neşemizi kaybetmeyelim. Neşeli biri olduğum için herkese takılıyorum. Sahada her şeyimizi verirsek, takım olursak, beraber olursak şampiyonluk inşallah bu sene gelecek diye düşünüyorum.

'BAŞKA BİR TAKIMLA KONUŞMADIM'

Fenerbahçe harici hiçbir takımla konuşmadım. Sadece Fenerbahçe ile konuştum ve sonra başka bir takımla görüşmek istemedim. İlk önce başkanımızla, Emre Ağabey ile konuştum. Beni burada istediklerini belirttiler. Aklımda soru işareti yoktu, direkt kabul ettim.