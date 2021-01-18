Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya 1 milyonluk jest - Son Dakika

Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya 1 milyonluk jest

18.01.2021 07:44
Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya 1 milyonluk jest, System.String[]

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ve 2 yaşındaki kızı Mihran Ela'nın rahatı için kesenin ağzını açtı.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ve 2 yaşındaki kızı Mihran Ela'nın rahatı için kesenin ağzını açtı. Erkin, eşinin kızıyla birlikte otomobilde rahat rahat seyahat etmesi için 1 milyon TL'lik Mercedes Vito satın aldı ve özel şoför tahsis etti. Vito'nun "Tourer Select" serisinin VIP aracını tercih eden ünlü futbolcu, yeni otomobilini Maslak 1453'te bulunan One1 Car isimli galeriden seçti.

2017 yılında Roma'da ünlü futbolcuyla hayatını birleştiren güzel oyuncu Şükran Ovalı, kızının doğumuyla setlere bir süre ara vermişti. Mutlu evlilikleriyle hayranlık uyandıran çiftten Caner Erkin, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamayla Şükran Ovalı ile evlenebilmek için "kapısında yattığını" itiraf etmişti. "Evlenmek için çok uğraştım, kapısında yattım, sokağında gezdim. İnadım sayesinde ikna oldu" diyen yıldız futbolcu, otomobil jestiyle eşinin ayaklarını yerden kesmiş...

Hızına yetişilemiyor

Hızlı girdiği siyasette aradığını bulamayan Zeynep Dereli, politika dünyasına bir süre ara vermişti. Şimdi yeni kurulan Deva Partisi'nin eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak tekrar siyasete "merhaba" demiş.

Dereli bir dönem Şişli Belediyesi Meclis Üyeliği görevi yapmış, o sırada Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'le tanışmış ve Sarıgül'ün kuracağı Türkiye Değişim Hareketi'ne 'genel başkan yardımcısı' olarak transfer olmuştu. Deniz Baykal'ın olaylı şekilde CHP'den ayrılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasıyla TDH'lilerin bir kısmı CHP'ye geçmiş, Dereli de siyasete ara vermişti.

Eski Büyükelçi ve CHP Hatay Milletvekili İnal Batu'nun oğlu Arda Batu ile 2014 yılında Park Şamdan'da düzenlenen sade bir nikahla evlenen Zeynep Hanım, geçen yıl sessiz sedasız boşanmıştı. Şimdilerde kurucusu olduğu Tink Okulu ve kızıyla ilgilen Zeynep Hanım, siyaset aşkı tekrar depreşmiş olmalı ki Deva Partisi'nde şansını denemeye karar vermiş. Sürekli parti değiştiren Zeynep Hanım'ı bakalım önümüzdeki yıllarda hangi partide göreceğiz...

Poğaçalar Kerem'den

10 aydır evde olan çocuklar artık televizyon seyretmekten de bilgisayar oyunları oynamaktan da sıkıldı! Cemiyetin sevilen isimlerinden Aslı Sipahi, oğlu Kerem'le keyifli vakit geçirmenin "lezzetli" bir yolunu bulmuş. Derslerden arta kalan zamanlarda birlikte vakit geçiren anne-oğul, sık sık mutfağa girerek lezzetli tariflere imza atıyormuş. Geçtiğimiz günlerde de poğaça yapan ikili hem çok eğlenmiş hem de çayın yanına muhteşem bir lezzet hazırlamış. Şahane görünüyor poğaçalar, afiyet olsun...

Geleneksel törenle şans dilediler

Heyecan büyük! Ünlü şef Nobu Matsuhisa ve Hollywood yıldızı Robert de Niro ortaklığında kurulan NOBU Restoran, Türkiye'deki ilk şubesini açmaya hazırlanıyor. The Ritz-Carlton'ın içinde hizmet verecek olan ve inşaat çalışmaları devam eden NOBU İstanbul, mayıs ayında kapılarını açacak.

Mekanın açılış tarihi, geleneksel Japon seremonisi "Kagami Biraki" ile duyuruldu. Uyum ve iyi şans getirmesi dilendi. Tören, Japonya I·stanbul Bas¸konsoloslugˆu Ku¨ltu¨r Ates¸esi Takumi Suemitsu, Su¨zer Holding Yo¨netim Kurulu Bas¸kan Yardımcısı Baran Su¨zer ve NOBU Kurumsal S¸efi Herve Courtot'un katılımıyla yapıldı.

Ritüel kapsamında sake fıçıları kırılarak kötü enerjiler uzaklaştırıldı.

Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya 1 milyonluk jest

Cumhuriyet Halk Partisi, Şükran Ovalı, Caner Erkin, Fenerbahçe, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya 1 milyonluk jest - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı Saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ, kendisini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini anlattı: Neler oluyor diye sordu 30 metre yükseklikte asılı kalan aracın içindeki 2 kadın kurtarıldı Vatandaşları isyan ettiren durum: Dolar düştü ancak fiyatlar düşmüyor Türkiye'den Yunan Başpiskopos İeronimos'un İslam'ı hedef alan sözlerine sert tepki: Haddini bilmez ifadelerini şiddetle kınıyoruz Diagne ve Luyindama'yı eleştiren Terim'den Muslera müjdesi: Denizli maçında oynayacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi
Meteoroloji ve AKOM'dan art arda kar yağışı uyarıları! Sıcaklık 10 dereceye kadar düşecek Meteoroloji ve AKOM'dan art arda kar yağışı uyarıları! Sıcaklık 10 dereceye kadar düşecek         
08:39
Silici Operasyonu'nun detayları ortaya çıktı: Yolsuzluk yapılan akaryakıt miktarı 250 olimpik havuzu dolduracak büyüklükte Silici Operasyonu'nun detayları ortaya çıktı: Yolsuzluk yapılan akaryakıt miktarı 250 olimpik havuzu dolduracak büyüklükte         
08:18
Survivor 2021'e 4 yeni yarışmacı geliyor! Sergen'in parkur hızı Acun Ilıcalı'nın ağzını açık bıraktı Survivor 2021'e 4 yeni yarışmacı geliyor! Sergen'in parkur hızı Acun Ilıcalı'nın ağzını açık bıraktı         
08:02
707 bin sağlık çalışanı aşılandı! Hafta içi engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında aşılama yapılacak 707 bin sağlık çalışanı aşılandı! Hafta içi engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında aşılama yapılacak         
07:50
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mesut Özil, İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mesut Özil, İstanbul'a geldi         
01:34
Metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü Metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü         
22:48
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, oyun havası eşliğinde spor yaptı Volkan Demirel'in eşi Zeynep, oyun havası eşliğinde spor yaptı         
21:33
Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor         
20:56
Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim         
18:45
Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı         
16:50
17 yaşındaki TikTok fenomeni cinayet şüphelisi oldu: Annesi ve amcasını öldürdü 17 yaşındaki TikTok fenomeni cinayet şüphelisi oldu: Annesi ve amcasını öldürdü         
15:36
Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı         
14:08
Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde         
14:07
Minibüs şoförü Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor         
12:58
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak         
11:53
2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor 2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor         
11:46
İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 08:56:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya 1 milyonluk jest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei