Caner Erkin'den itiraf: Eşim bile inanamıyor

Beşiktaş forması giyen Caner Erkin, sahadaki agresifliği konusunda profesyonel yardım aldığını açıkladı.



TRT Spor'a konuşan futbolcu, haksızlığa gelemediğini ve özellikle de takımına ya da takım arkadaşlarına haksızlık yapıldığında kendini tutamadığını ancak bu konuda psikologlarla görüştüğünü anlattı.



Caner Erkin'in açıklamaları şu şekilde:



Bazen eve gidince, eşimle seyrediyoruz maçı, o da inanamıyor sahadaki sinirli halime. 'Sahada nasıl bu kadar farklısın' diyor. Sahadaki agresifliğim konusunda profesyonel yardım alıyorum. Psikologlarla görüşüyorum. Haksızlığa gelemiyorum ben ya. Takıma, takım arkadaşıma haksızlık yapılınca tutamıyorum kendimi.



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