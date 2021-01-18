Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı için bakın ne yaptı - Son Dakika

Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı için bakın ne yaptı

18.01.2021 13:46
Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı için bakın ne yaptı, System.String[]

Caner Erkin, "Onunla evlenebilmek için kapısında yattım" dediği eşi Şükran Ovalı'ya, 2 yaşındaki kızları Mihran ile rahat seyahat edebilmesi için Mercedes Vito aldı. İşte detaylar...

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın yazısı şu şekilde:

" Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ve 2 yaşındaki kızı Mihran Ela'nın rahatı için kesenin ağzını açtı. Erkin, eşinin kızıyla birlikte otomobilde rahat rahat seyahat etmesi için 1 milyon TL'lik Mercedes Vito satın aldı ve özel şoför tahsis etti. Vito'nun "Tourer Select" serisinin VIP aracını tercih eden ünlü futbolcu, yeni otomobilini Maslak 1453'te bulunan One1 Car isimli galeriden seçti.

OTOMOBİL JESTİYLE EŞİNİ MUTLU ETTİ

2017 yılında Roma'da ünlü futbolcuyla hayatını birleştiren güzel oyuncu Şükran Ovalı, kızının doğumuyla setlere bir süre ara vermişti. Mutlu evlilikleriyle hayranlık uyandıran çiftten Caner Erkin, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamayla Şükran Ovalı ile evlenebilmek için "kapısında yattığını" itiraf etmişti. "Evlenmek için çok uğraştım, kapısında yattım, sokağında gezdim. İnadım sayesinde ikna oldu" diyen yıldız futbolcu, otomobil jestiyle eşinin ayaklarını yerden kesmiş..."

Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı için bakın ne yaptı

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı için bakın ne yaptı - Son Dakika Magazin


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