Caner Erkin: Fenerbahçe dışında kimseyle konuşmadım - Son Dakika

Caner Erkin: Fenerbahçe dışında kimseyle konuşmadım

"Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı""Fenerbahçe'de Avrupa'da başarılı olmayı tercih ediyorum""Fenerbahçe taraftarıyla aramda bir kırgınlık olamaz""Fenerbahçe teklifini düşünmeden kabul ettim""Futbolu bırakmak istediğim bir kulüp""Sahada her şeyimizi vermemiz lazım"Kaan ÜLKER- Ali DANAŞ /...

Caner Erkin: Fenerbahçe dışında kimseyle konuşmadım, System.String[]

"Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı"

"Fenerbahçe'de Avrupa'da başarılı olmayı tercih ediyorum"

"Fenerbahçe taraftarıyla aramda bir kırgınlık olamaz""Fenerbahçe teklifini düşünmeden kabul ettim""Futbolu bırakmak istediğim bir kulüp""Sahada her şeyimizi vermemiz lazım"

Kaan ÜLKER- Ali DANAŞ/ DÜZCE,- Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, "Hiç kimseyle konuşmadım Fenerbahçe dışında. Bir teklif de almak istemedim. Taraftarı olduğum bir kulüp burası. Futbolu bırakmak istediğim, futboldan sonra da devam etmek istediğim bir kulüp. Çok mutluyum yeniden burada olduğum için" dedi.Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de, 4 yıl sonra sarı-lacivertli takıma dönen Caner Erkin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kamp sürecinin çok iyi geçtiğini dile getiren Erkin, "Erol hocanın sistemine, taktiğine, her şeyine uyum sağlamaya çalışıyoruz. Değişikler olacak, yeni transferler olacak. Ben kendime yeni transfer demiyorum, her şeyi biliyorum ve yaşadım burada. İnşallah uzun seneler de burada her türlü hayatıma devam edeceğim ve başarılı olmaya çalışacağım" diye konuştu."ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE'NİN BAŞARISI"Novak ile aralarında bir konuşma olup olmadığına da değinen Caner Erkin, "Ben biraz erken başladım çalışmalara, Novak biraz daha geç geldi. Daha böyle bir konuşmamız olmadı ama yavaş yavaş konuşmalar olacaktır hocamızla. Sürece bakarsak ben de önde oynayabilen bir futbolcuyum, uzun süre sol bek oynadım. Önde ben, arkada o, başka bir mevki falan hiç sorun olmaz. Önemli olan takımın, Fenerbahçe'nin başarısı" şeklinde konuştu."FENERBAHÇE FORMASIYLA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BAŞARILI OLMAYI TERCİH EDİYORUM""Gençlerin Avrupa'da oynaması çok güzel" diyen Caner, "Kendi gelişimleri de çok güzel. İnşallah daha büyük takımlara gider, iyi yerlerde olurlar. Ben de çok erken gittim yurt dışına. Bu açıdan baktığımızda sonuçta ben de ilk önce Avrupa'ya gitmeyi tercih ettim, sonra Türkiye'ye döndüm. Ben Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olup Avrupa'da başarılı olmayı tercih ediyorum" dedi."FENERBAHÇE TARAFTARIYLA ARAMDA BİR KIRGINLIK OLAMAZ "Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe maçlarına gelmesiyle ilgili gelen bir soruya ise Caner, "Aslında bir diyalog değil, üst üste 3 sene geldim Kadıköy'e bana karşı bir diyalog olmadı ama son sene bana karşı çok farklı bir şey oldu o dönemde de annem yoğun bakımdaydı. Anneme ağıza alınmayacak şeyler söylendi. Bende çok kırıldım. Fenerbahçe benim için bir aşk, sevgi, tuttuğum takım. Aklımda zihnimde bir hareket yapmak yoktu o maçta ama belki ben de onları kırmak istedim. Aklıma öyle bir hareket yapmak yoktu. Küçüklükten beri sevdiğim takımdayım, onlarla aramda bir kırgınlık olamaz. Ben onları seviyorum onlar da beni sevmeye devam etsinler" ifadelerini kullandı."FENERBAHÇE TEKLİFİNİ DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİM"Fenerbahçe'ye geliş sürecine de açıklık getiren tecrübeli sol bek, "Hiç kimseyle konuşmadım Fenerbahçe dışında. Bir teklif de almak istemedim. Fenerbahçe ile ilk konuştuğumda, başkanımızla, Emre ağabeyle olsun ikisi de çok istediler beni. Ben de bunun üstüne bir soru işareti yoktu ve direkt kabul ettim. Bir süreç olmadı, düşünce olmadı. Hiç düşünmeden kabul ettim zaten" ifadelerini kullandı.Kamplardaki arkadaş ortamına da değinen Caner Erkin, "Kamplar genelde futbolcular için biraz sıkıcıdır, ağır antrenmanlar olur, sezona iyi girmek için. Tabi bunları yapmak lazım. Ne kadar ciddi olsak da arada gülmek de lazım. Onun için her şeyi kaybedelim ama neşemizi kaybetmeyelim. Ben herkese takılıyorum, herkes de şakaları kaldırabiliyorlar. Her şey neşeli geçiyor kampta" şeklinde konuştu."FUTBOLU BIRAKMAK İSTEDİĞİM BİR KULÜP"İlk teklifi aldığında çok heyecanlı olduğunu söyleyen Caner Erkin, "Üstüne çok farklı duygular hissettim. Taraftarı olduğum bir kulüp burası. Futbolu bırakmak istediğim bir kulüp, futboldan sonra da devam etmek istediğim bir kulüp. Çok mutluyum yeniden burada olduğum için" açıklamasında bulundu.Fişek lakabı hakkında da açıklamalarda bulunan Caner Erkin, "Fişek lakabı Sebahattin hocam vardı. Manisa'da beraberdik. O taktı aslında bana lakabı. Çok hareketli olduğum için. Orada kaldı lakap. Fişek gibiydim, hareketliydim. Ondan sonra da herkesin dilinde oldu ben de sevdim ve öyle devam etti" dedi."SAHADA HER ŞEYİMİZİ VERMEMİZ LAZIM"Fenerbahçe'nin hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu vurgulayan Erkin, "İkincilik söz konusu olmamalı. Gökhan da ben de diğer arkadaşlarımız da herkes şampiyon olmak ister. Bunu yaşayan futbolcular olarak bizim onlara karşı farklı söylemlerimiz, şampiyonluk yaşandığında neler olduğu, Fenerbahçe'nin daha da ne kadar büyüğünü biz onlara anlatıyoruz. Bunları anlatarak olmuyor. İlk önce sahada her şeyi vermemiz lazım. Beraber olursak, takım olursak, bireysel olarak olmaz; onun için şampiyonluk inşallah bu sene gelecek diye düşünüyorum" diye konuştu."GÖKHAN'LA ZATEN 11'İNCİ SENEYE GİRECEĞİZ "Gökhan Gönül ile olan ilişkisine de değinen Caner Erkin, "Gökhan'la zaten 11'inci seneye gireceğiz beraber, hiç ayrılmadık. Antrenmanda da ikili oyunlar olduğunda hep beraberiz. Isınmada da beraber oluyoruz, maç ısınmasında da hep beraber gözüküyoruz" şeklinde konuştu.

Caner Erkin, basın toplantısı sonrası 88 numaralı formasını giyerek basın mensuplarına poz verdi.

Bora Füzesi, Caner Erkin, Fenerbahçe, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 14:41

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Caner Erkin: Fenerbahçe dışında kimseyle konuşmadım - Son Dakika Spor
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