Kaybedilen Başakşehir maçı sonrası F.Bahçeli taraftarlardan 'Caner' paylaşımı yağıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk mağlubiyetini Başakşehir karşısında aldı. Sarı-lacivertliler, ev sahibi takıma 2-0 yenilirken mücadelenin ardından Caner Erkin tartışmaları sosyal medyaya damga vurdu.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Karşılaşmaya sol kanatta başlayan Muhammed Gümüşkaya'nın sürekli orta denemesi yapmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar isyan etti. Böyle bir oyun anlayışıyla sahada olunacaksa Caner Erkin'in takımdan gönderilmesinin hata olduğunu belirten taraftarlar paylaşımlarıyla deneyimli sol bekin ismini Twitter gündeminin zirvesine taşıdı.