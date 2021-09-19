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Kaybedilen Başakşehir maçı sonrası F.Bahçeli taraftarlardan "Caner" paylaşımı yağıyor - Son Dakika

Kaybedilen Başakşehir maçı sonrası F.Bahçeli taraftarlardan "Caner" paylaşımı yağıyor

19.09.2021 21:40

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar sol kanatta Muhammed Gümüşkaya tercihi üzerinden Vitor Pereira'yı eleştirdi. Taraftarlar, genç futbolcunun sürekli orta yaptığını ve böyle bir oyun anlayışıyla oynanacaksa Caner Erkin'in gönderilmesinin hata olduğunu belirtti. Caner'in adı kısa süre içinde sosyal medya gündeminin zirvesine oturdu.

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk mağlubiyetini Başakşehir karşısında aldı. Sarı-lacivertliler, ev sahibi takıma 2-0 yenilirken mücadelenin ardından Caner Erkin tartışmaları sosyal medyaya damga vurdu.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Karşılaşmaya sol kanatta başlayan Muhammed Gümüşkaya'nın sürekli orta denemesi yapmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar isyan etti. Böyle bir oyun anlayışıyla sahada olunacaksa Caner Erkin'in takımdan gönderilmesinin hata olduğunu belirten taraftarlar paylaşımlarıyla deneyimli sol bekin ismini Twitter gündeminin zirvesine taşıdı.

Kaybedilen Başakşehir maçı sonrası F.Bahçeli taraftarlardan 'Caner' paylaşımı yağıyor
Kaybedilen Başakşehir maçı sonrası F.Bahçeli taraftarlardan 'Caner' paylaşımı yağıyor
Kaybedilen Başakşehir maçı sonrası F.Bahçeli taraftarlardan 'Caner' paylaşımı yağıyor
Kaybedilen Başakşehir maçı sonrası F.Bahçeli taraftarlardan 'Caner' paylaşımı yağıyor
Kaybedilen Başakşehir maçı sonrası F.Bahçeli taraftarlardan 'Caner' paylaşımı yağıyor
Kaybedilen Başakşehir maçı sonrası F.Bahçeli taraftarlardan Caner paylaşımı yağıyor

Caner Erkin, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaybedilen Başakşehir maçı sonrası F.Bahçeli taraftarlardan 'Caner' paylaşımı yağıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kaybedilen Başakşehir maçı sonrası F.Bahçeli taraftarlardan "Caner" paylaşımı yağıyor - Son Dakika
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