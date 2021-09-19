Kaybedilen Başakşehir maçı sonrası F.Bahçeli taraftarlardan "Caner" paylaşımı yağıyor
19.09.2021 21:40
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar sol kanatta Muhammed Gümüşkaya tercihi üzerinden Vitor Pereira'yı eleştirdi. Taraftarlar, genç futbolcunun sürekli orta yaptığını ve böyle bir oyun anlayışıyla oynanacaksa Caner Erkin'in gönderilmesinin hata olduğunu belirtti. Caner'in adı kısa süre içinde sosyal medya gündeminin zirvesine oturdu.
Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk mağlubiyetini Başakşehir karşısında aldı. Sarı-lacivertliler, ev sahibi takıma 2-0 yenilirken mücadelenin ardından Caner Erkin tartışmaları sosyal medyaya damga vurdu.
SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU
Karşılaşmaya sol kanatta başlayan Muhammed Gümüşkaya'nın sürekli orta denemesi yapmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar isyan etti. Böyle bir oyun anlayışıyla sahada olunacaksa Caner Erkin'in takımdan gönderilmesinin hata olduğunu belirten taraftarlar paylaşımlarıyla deneyimli sol bekin ismini Twitter gündeminin zirvesine taşıdı.
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