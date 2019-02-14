Son Dakika Haberleri: Caner Erkin'in Asena Atalay'a Açtığı Velayet Davası Reddedildi.

Caner Erkin'in Asena Atalay'a Açtığı Velayet Davası Reddedildi.

1 saat önce

IHAAW113407-ASA/14-02-2019- Caner Erkin'in Asena Atalay'a açtığı velayet davası reddedildi.

Caner Erkin'in Asena Atalay'a Açtığı Velayet Davası Reddedildi., System.String[]
IHAAW113407-ASA/14-02-2019

- Caner Erkin'in Asena Atalay'a açtığı velayet davası reddedildi. Caner Erkin ve Asena Atalay'ın çocukları Çınar'ın annesinde kalmaya devam etmesine karar verildi. 14.02.2019 11: 34: 07 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:40 Kaynak: İHA

Caner Erkin, Asena Atalay, 3. Sayfa
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Dha İstanbul - Caner Erkin'in Velayet Davası Reddedildi Caner Erkin'in Asena Atalay'a Açtığı Velayet Davası Reddedildi

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