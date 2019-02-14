Caner Erkin'in Asena Atalay'a Açtığı Velayet Davası Reddedildi.
1 saat önce
IHAAW113407-ASA/14-02-2019- Caner Erkin'in Asena Atalay'a açtığı velayet davası reddedildi.
IHAAW113407-ASA/14-02-2019
- Caner Erkin
'in Asena Atalay
'a açtığı velayet davası reddedildi. Caner Erkin ve Asena Atalay'ın çocukları Çınar
'ın annesinde kalmaya devam etmesine karar verildi. 14.02.2019 11: 34: 07 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:40 Kaynak: İHA
Dha İstanbul - Caner Erkin'in Velayet Davası Reddedildi
Caner Erkin'in Asena Atalay'a Açtığı Velayet Davası Reddedildi
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