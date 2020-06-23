Caner Erkin'in menajeri açıkladı! 'Beşiktaş'tan ayrılıyor'
Son günlerde Beşiktaş'tan ayrılacağı ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde haberler sıkça gündeme gelen tecrübeli oyuncu Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, Radyospor'da katıldığı bir programda konu ile alakalı açıklamalarda bulundu.
Son günlerde Beşiktaş'tan ayrılacağı ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde haberler sıkça gündeme gelen tecrübeli oyuncu Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, Radyospor'da katıldığı bir programda konu ile alakalı açıklamalarda bulundu.
Altıparmak yaptığı açıklamada "Caner'le ilgili her gün bir şeyler söylüyorlar. Şu anda ne Galatasaray ne de Fenerbahçe'ye bir söz verdik. Kimseyle bir şey konuşmadık. Beşiktaş'la görüştüm. Caner'in sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Caner Erkin'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Yurt dışı ihtimali her zaman için var. Inter'den ayrılmasını asla istememiştim. Orada hocası tarafından haksızlığa uğradı. Caner orada biraz acele etti ancak bu onun kararı. Sezon sonunda oturup konuşacağız" ifadelerini kullanarak milli futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı haberlerini doğrulamış oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:28
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