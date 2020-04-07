Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak'tan açıklama! Fenerbahçe...

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek Caner Erkin'in durumuyla ile ilgili menajeri Batur Altıparmak açıklamalarda bulundu.









Haber Global'e konuşan Batur Altıparmak, "Beşiktas ile sezon sonuna kadar sözleşmemiz var. Sezon sonu sözleşmesi biten bir futbolcu hakkında bu tip haberlerin çıkması gayet doğal. Benim bugüne kadar herhangi bir takımla bu konuda görüşmem olmadı" dedi.